Roma | Ranieri perde Perotti per infortunio Manolas | ' Tanti punti persi | potevamo essere

La Procura Federale ‘ascolta’ la Lazio - richiesti i video della conferenza di Ranieri : l’allenatore della Roma a rischio : Dopo le frasi di Claudio Ranieri in conferenza stampa, la Procura Federale ha richiesto i video per analizzare le sue parole La Procura Federale della Figc, guidata da Giuseppe Pecoraro, ha richiesto i video della conferenza stampa del tecnico della Roma, Claudio Ranieri, venuta a conoscenza delle frasi su Lazio-Inter del 2010 e in vista della sfida Lazio-Atalanta di campionato, in programma domenica alle 15. La Procura analizzerà la ...

Lazio pro-Atalanta per ostacolare la Roma? Diaconale : "La Lega si occupi di frasi Ranieri" : L'eco delle frasi di Claudio Ranieri su Lazio-Atalanta, uno dei crocevia nella volata Champions, richiamando un Lazio-Inter, 0-2, di nove anni fa, ha suscitato forti e immediate reazioni da parte del ...

Roma - Ranieri perde Perotti per infortunio. Manolas : 'Tanti punti persi - potavamo essere in Champions' : Claudio Ranieri non fa in tempo a recuperare Edin Dzeko che ha perso Diego Perotti . Il tecnico, che oggi ha riaccolto il bosniaco in gruppo dopo due giorni di infermeria a causa di una distorsione ...

Roma - i tifosi con Ranieri. Striscione a Trigoria : 'Siamo con te' : La Roma prima di tutto e sopra ogni cosa, "perché quando questa società chiama bisogna solo dire sì". Romano e Romanista, Claudio Ranieri non hai mai nascosto il suo amore per i colori giallorossi, ...

Roma - Ranieri in conferenza : “Non mi interessa l’ego dei calciatori - l’obiettivo è la Champions” : Proseguire sulla strada della continuità tracciata nelle ultime partite. Questo l’obiettivo della Roma, che dopo il periodo turbolento sembra avere trovato la quadra. Domenica c’è la trasferta di Genoa, il tecnico giallorosso Claudio Ranieri ha presentato la gara in conferenza stampa. Ecco le sue parole. “Col Genoa mi aspetto una partita difficile, è una squadra che ha battuto Atalanta, Lazio e Juventus e noi dovremo ...

Roma - Ranieri : 'Sono venuto qui ad aiutare la squadra. Il futuro non sarà più compito mio' : 'Io sono venuto a Roma per cercare con l'aiuto dei tifosi di aiutare la squadra. Questo è il mio obiettivo, tutto il resto non conta, sono uomo di campo. Cerco di fare il massimo di quello che mi è ...

Roma - Ranieri alza il livello di attenzione : “questo Genoa non molla! Dzeko e Zaniolo…” : Roma, Claudio Ranieri ha parlato della sua squadra in vista della gara col Genoa: giocheranno Dzeko e Zaniolo? “Che partita mi aspetto a Genova? Difficile. Ha battuto Lazio, Atalanta e Juventus. Mi aspetto una gara difficile e dobbiamo essere super concentrati“. Lo ha detto il tecnico della Roma, Claudio Ranieri, presentando la sfida di domenica a Marassi con il Genoa di Prandelli. “Come sta Dzeko? Ho ancora due ...

Genoa-Roma - Ranieri : 'Spero di avere Dzeko - Zaniolo è pronto. Champions vittoria di tutti' : 1 nuovo post LIVE Nuovi post: 8 minuti fa Si riparla di 'scansarsi' in Lazio-Atalanta. Che ne pensa? A me non interessa, su queste cose deve pensarci la Lega. Io penso ad allenare, sono sempre stato ...

Roma - la curva si schiera con Ranieri (e contro Pallotta) : Claudio Ranieri ha incassato il pieno appoggio della curva della Roma a pochi giorni dalle copiose critiche a Pallotta La curva della Roma si è mostrata non certo tenera nei confronti della proprietà targata James Pallotta. Nelle ultime settimane striscioni e critiche l’hanno fatta da padron ed oggi i supporters hanno voluto chiarire un altro aspetto della querelle. Le critiche sono rivolte infatti solo alla proprietà, come ...