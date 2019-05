Roma | Ranieri perde Perotti per infortunio Manolas | ' Tanti punti persi | potavamo essere

Roma - i tifosi con Ranieri. Striscione a Trigoria : 'Siamo con te' : La Roma prima di tutto e sopra ogni cosa, "perché quando questa società chiama bisogna solo dire sì". Romano e Romanista, Claudio Ranieri non hai mai nascosto il suo amore per i colori giallorossi, ...

Roma - Ranieri in conferenza : “Non mi interessa l’ego dei calciatori - l’obiettivo è la Champions” : Proseguire sulla strada della continuità tracciata nelle ultime partite. Questo l’obiettivo della Roma, che dopo il periodo turbolento sembra avere trovato la quadra. Domenica c’è la trasferta di Genoa, il tecnico giallorosso Claudio Ranieri ha presentato la gara in conferenza stampa. Ecco le sue parole. “Col Genoa mi aspetto una partita difficile, è una squadra che ha battuto Atalanta, Lazio e Juventus e noi dovremo ...

Roma - Ranieri : 'Sono venuto qui ad aiutare la squadra. Il futuro non sarà più compito mio' : 'Io sono venuto a Roma per cercare con l'aiuto dei tifosi di aiutare la squadra. Questo è il mio obiettivo, tutto il resto non conta, sono uomo di campo. Cerco di fare il massimo di quello che mi è ...

Roma - Ranieri alza il livello di attenzione : “questo Genoa non molla! Dzeko e Zaniolo…” : Roma, Claudio Ranieri ha parlato della sua squadra in vista della gara col Genoa: giocheranno Dzeko e Zaniolo? “Che partita mi aspetto a Genova? Difficile. Ha battuto Lazio, Atalanta e Juventus. Mi aspetto una gara difficile e dobbiamo essere super concentrati“. Lo ha detto il tecnico della Roma, Claudio Ranieri, presentando la sfida di domenica a Marassi con il Genoa di Prandelli. “Come sta Dzeko? Ho ancora due ...

Roma - la curva si schiera con Ranieri (e contro Pallotta) : Claudio Ranieri ha incassato il pieno appoggio della curva della Roma a pochi giorni dalle copiose critiche a Pallotta La curva della Roma si è mostrata non certo tenera nei confronti della proprietà targata James Pallotta. Nelle ultime settimane striscioni e critiche l’hanno fatta da padron ed oggi i supporters hanno voluto chiarire un altro aspetto della querelle. Le critiche sono rivolte infatti solo alla proprietà, come ...

Roma - i tifosi stanno con Ranieri. E col 4° posto può restare : Se fossero delle elezioni primarie, non rappresenterebbe niente più che un robusto "endorsement" da parte dei militanti di partito, ma il dato è di quelli da non trascurare. Ovvero, se la Roma non ...

Roma - la caviglia di Dzeko tiene in ansia Ranieri : Roma - Prosegue con un piccolo intoppo la preparazione della Roma verso la sfida di domenica col Genoa. A causa di un colpo alla caviglia subìto nell'allenamento di ieri, Edin Dzeko oggi si è allenato ...

Roma - nonno Ranieri porta il nipotino in giro per Trigoria. FOTO : giro nel mondo giallorosso: Ranieri per un po' sveste i panni di allenatore e indossa quelli di Claudio, nonno di Orlando che vuol spiegare a suo nipote cosa significa essere Romanista. L'emozione di ...

Roma - tegola per Ranieri : lesione all’adduttore per un attaccante [NOME E DETTAGLI] : Alla ripresa degli allenamenti dopo i due giorni di riposo concessi da Ranieri, un’altra tegola cade sulla testa del tecnico della Roma. Si è infatti fermato Justin Kluivert: gli esami sul giovane olandese hanno evidenziato una lesione all’adduttore destro che lo terrà fuori dalla sfida in programma domenica pomeriggio a Marassi contro un Genoa che ha un maledetto bisogno di punti-salvezza. La Roma dovrà così fare a meno di uno ...

Serie A - Roma : lavoro extra per Schick - vuole un'occasione da Ranieri : Patrik Schick,23 anni. LaPresse Patrik Schick prova a convincere ancora una volta Claudio Ranieri e quindi, per il secondo giorno di fila, si allena a Trigoria nonostante il giorno di riposo concesso ...