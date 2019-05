Roma ospita La Casa delle Farfalle

La Roma ospita il Cagliari : la gara in esclusiva su Sky : La lotta per il quarto posto, che garantirebbe la sicurezza di disputare la Champions League nella prossima stagione, si è fatta davvero apertissima e resta difficile fare un pronostico su come evolverà la situazione da qui alla fine della stagione. Tra le formazioni più accreditate c’è certamente la Roma, che sta ritrovando fiducia e distante […] L'articolo La Roma ospita il Cagliari: la gara in esclusiva su Sky è stato realizzato ...

Grecia - Serbia - Romania e Bulgaria in lista per ospitare Euro2028 e i mondiali : È quanto riporta goal.com che sottolinea la concorrenza di Argentina-Cile-Paraguay-Uruguay, in pole per ospitare il centenario della Coppa del Mondo.

Roma - protesta a Torre Maura perché il centro di accoglienza ospita 70 rom : a fuoco i cassonetti e pasti buttati per terra : “Via i rom, ridateci gli africani”. cassonetti incendiati, insulti, gente in strada e i panini per gli ospiti buttati per terra. Torna alta la tensione nella periferia di Roma. E il rischio è che con il passare delle ore la situazione possa oltremodo degenerare. Dai 30 contestatori iniziali, sono salite a 300 le persone scese in strada nel quartiere Torre Maura, alla periferia est della Capitale, per protestare contro l’arrivo di circa 70 ...

Papa : Roma sia città ospitale con migranti nelle periferie : Roma, 26 mar., askanews, - Roma rimanga 'città ospitale' di fronte ai 'numerosi migranti fuggiti dalle guerre e dalla miseria' che abitano le sue periferie. Roma, ha detto il Papa, 'città dei ponti, ...

'Roma sia città ospitale con i migranti nelle periferie' - il Papa alla Raggi - : Roma, 26 mar., askanews, - Roma rimanga 'città ospitale' di fronte ai 'numerosi migranti fuggiti dalle guerre e dalla miseria' che abitano le sue periferie. Roma, ha detto il Papa, 'città dei ponti, ...

Papa : Roma sia città ospitale con migranti nelle periferie : Roma, 26 mar., askanews, - Roma rimanga "città ospitale" di fronte ai "numerosi migranti fuggiti dalle guerre e dalla miseria" che abitano le sue periferie. Roma, ha detto il Papa, "città dei ponti, ...

Beach Volley – Roma scelta per ospitare i Mondiali 2021 : Roma ospiterà i Mondiali di Beach Volley 2021: lo ha annunciato il presidente della Fivb al Foro Italico Roma ospiterà i Mondiali di Beach Volley nel 2021. Lo ha annunciato il presidente della Federazione internazionale di Volley (Fivb), Ary Graca, in occasione della presentazione della presentazione al Foro Italico delle World Finals di Beach Volley in programma proprio nella Capitale dal 4 all’8 settembre. “Sono sicuro che ...

Campidoglio - Roma Capitale ospita il Festival “Italia terra di agrumi” : Roma – A partire da oggi e fino al prossimo 30 marzo Roma Capitale ospita il Festival “Italia terra di agrumi”. Un evento patrocinato dalla Presidenza dell’Assemblea Capitolina e partecipato dai maggiori Consorzi e Associazioni di settore nazionali, con il supporto del Centro Agroalimentare di Roma (CAR). Nata per promuovere la “cultura” del vivere sano e della corretta alimentazione a base delle primizie del nostro Made in Italy, la ...