Roma | conducente di una betoniera perde il controllo e travolge 20 auto | cinque feriti

(Di venerdì 3 maggio 2019) Unacontno, ilche, probabilmenteildel mezzo e taglia la carreggiata,una ventina di macchine, fino a fermarsi sui binari del tram. È quanto successo stamani nel quartiere Casilino di, vicino all’ospedale di zona. L’incidente è avvenuto all’altezza del civico 1048.Ricoverato in gravi condizioni l’uomo alla guida del mezzo, 48 anni senza precedenti penali, che, subito dopo l’incidente, è stato portato d’urgenza al Policlinico Umberto Primo. Potrebbe aver accusato un malore al volante. Altre quattro persone sono rimaste ferite, tre sono state trasportate in codice rosso ma non in pericolo di vita: un ferito è stato portato al San Giovanni, dueal Policlinico Tor Vergata. Laha travolto circa 20prima di fermare la corsa sui vecchi binari. La polizia locale ha sequestrato tutti i mezzi ...

