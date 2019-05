Roma-Cagliari | controlli della Polizia prima della partita | denunciate 10 persone

Pastore risorge e la Roma passeggia col Cagliari : La resurrezione di Javier Pastore e la Champions League a portata di mano, Atalanta e Milan permettendo. Tutto facile per la Roma all'Olimpico contro un Cagliari fin troppo arrendevole e praticamente gia' salvo dopo la sconfitta dell'Empoli a Bologna. Claudio Ranieri si gioca la carta dell'asso argentino e coglie subito nel segno: l'ex Palermo e Psg si prende finalmente gli applausi dei tifosi giallorossi dopo una stagione a dir poco tormentata. ...

Roma-Cagliari 3-0 : Ranieri ha 'aggiustato' anche Pastore : La cronaca della gara vede i padroni di casa andare già in vantaggio al 5 con Fazio, che è bravo ad arrivare prima di tutti su una palla vagante in area. Il Cagliari accusa il colpo e non fa in tempo ...

Roma al 4° posto - Cagliari sconfitto 3-0 all'Olimpico : La Roma batte 3-0 il Cagliari e lancia un segnale a Milan e Atalanta in chiave Champions League. La formazione di Ranieri non fallisce.

Pastore risorge e la Roma passeggia col Cagliari : La resurrezione di Javier Pastore e la Champions League a portata di mano, Atalanta e Milan permettendo. Tutto facile per la Roma all'Olimpico contro un Cagliari fin troppo arrendevole e praticamente gia' salvo dopo la sconfitta dell'Empoli a Bologna. Claudio Ranieri si gioca la carta dell'asso argentino e coglie subito nel segno: l'ex Palermo e Psg si prende finalmente gli applausi dei tifosi giallorossi dopo una stagione a dir poco tormentata. ...

Serie A - Roma-Cagliari 3-0 : highlights e gol 34esima giornata - Sky Tg24 - : Giallorossi scatenati dal primo tempo, con i gol degli argentini Fazio e Pastore all'inizio del match. Nella ripresa, la rete di Kolarov dopo molte altre occasioni di andare a segno

Roma-Cagliari 3-0 - con Fazio - Pastore e Kolarov giallorossi in Champions almeno per una notte : Godersi il presente, pensare al futuro o prendere il pacchetto completo? La Roma afferra una notte al quarto posto - in attesa di Torino-Milan stasera e Atalanta-Udinese domani - e sogna di arrivare ...

Roma-Cagliari - Ranieri : “È stata la miglior gara da quando sono arrivato” : ROMA CAGLIARI 3-0 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Claudio Ranieri, tecnico della Roma, ha parlato della vittoria contro il Cagliari: “E’ stata la migliore gara da quando sono arrivato i due gol ad inizio match ci hanno rasserenato e hanno permesso ai ragazzi di mostrare le loro qualità, che […] L'articolo Roma-Cagliari, Ranieri: “È stata la miglior gara da quando sono arrivato” ...

Serie A - Roma forza tre - Cagliari spazzato via : E la Roma va, convinta nei propri mezzi e nella rincorsa al quarto posto. Che stasera si prende, almeno momentaneamente, in attesa della risposta di Milan e Atalanta. Tre a zero al Cagliari in un ...

Serie A - la Roma passeggia contro il Cagliari : 3-0 all'Olimpico - Ranieri vede la Champions : Una Roma solida e concreta sbriga la pratica Cagliari e mantiene un passo da Champions. La squadra di Claudio Ranieri continua la striscia positiva calando il tris all'Olimpico: successo deciso dal micidiale uno-due argentino firmato Fazio e Pastore nei primi minuti e dalla rete nel finale di Kolaro

Roma-Cagliari 3-0 Fazio-Pastore-Kolarov - giallorossi al 4° posto : ROMA - La Roma impiega 8' per sbrigare, 3-0, la pratica Cagliari e issarsi solitaria, almeno per 24 ore, al 4° posto. Non c'è stata partita all'Olimpico. Rassicurata ulteriormente dalla sconfitta ...

Serie A : Roma-Cagliari 3-0 : ANSA, - ROMA, 27 APR - La Roma batte il Cagliari 3-0 nel secondo anticipo della 34/a giornata di Serie A e sale momentaneamente al quarto posto in classifica, a +2 su Milan e Atalanta che giocano tra ...

Serie A Roma-Cagliari 3-0 - il tabellino : ROMA - La Roma fa felice il proprio pubblico vincendo all'Olimpico contro il Cagliari : gli uomini di Ranieri ottengono tre punt d'oro per la corsa Champions grazie alle reti siglate nel primo tempo ...

Roma-Cagliari 3-0 : Pastore show e quarto posto : ROMA - La Roma vola al quarto posto, almeno per una notte, e sogna. Non solo la qualificazione in Champions , ma soprattutto un futuro elettrizzante, con Antonio Conte in panchina. E' stato un ...

La Roma cala il tris contro il Cagliari : 3-0 e quarto posto raggiunto : La Roma di Claudio Ranieri batte per 3-0 il Cagliari di Rolando Maran e si porta così al quarto posto in classifica. I giallorossi hanno giocato una buona partita contro i sardi frutto delle reti di Fazio e Pastore realizzati tra il 5' e l'8' del primo tempo e di Kolarov a quattro minuti dalla fine. I padroni di casa hanno legittimato il risultato con una partita attenta e sempre con il pallino in mano e con questo successo salgono a quota 58 ...