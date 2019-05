Roma-Cagliari | 10 tifosi sardi denunciati prima di fischio iniziale

Roma-Cagliari - controlli della Polizia prima della partita : denunciate 10 persone [DETTAGLI] : Il 27 aprile scorso, gli agenti della Polizia di Stato del reparto prevenzione crimine Lazio hanno denunciato 10 persone prima della gara Roma-Cagliari per possesso di artifici pirotecnici. Una di queste è stata denunciata anche per possesso di sostanza stupefacente. In particolare, durante un posto di controllo in viale di Tor di Quinto, gli agenti della Polizia di Stato hanno fermato un furgone con a bordo dieci persone, dichiaratesi ...

Pastore risorge e la Roma passeggia col Cagliari : La resurrezione di Javier Pastore e la Champions League a portata di mano, Atalanta e Milan permettendo. Tutto facile per la Roma all'Olimpico contro un Cagliari fin troppo arrendevole e praticamente gia' salvo dopo la sconfitta dell'Empoli a Bologna. Claudio Ranieri si gioca la carta dell'asso argentino e coglie subito nel segno: l'ex Palermo e Psg si prende finalmente gli applausi dei tifosi giallorossi dopo una stagione a dir poco tormentata. ...

Roma-Cagliari 3-0 : Ranieri ha 'aggiustato' anche Pastore : La cronaca della gara vede i padroni di casa andare già in vantaggio al 5 con Fazio, che è bravo ad arrivare prima di tutti su una palla vagante in area. Il Cagliari accusa il colpo e non fa in tempo ...

Serie A - Roma-Cagliari 3-0 : highlights e gol 34esima giornata - Sky Tg24 - : Giallorossi scatenati dal primo tempo, con i gol degli argentini Fazio e Pastore all'inizio del match. Nella ripresa, la rete di Kolarov dopo molte altre occasioni di andare a segno

Roma-Cagliari 3-0 - con Fazio - Pastore e Kolarov giallorossi in Champions almeno per una notte : Godersi il presente, pensare al futuro o prendere il pacchetto completo? La Roma afferra una notte al quarto posto - in attesa di Torino-Milan stasera e Atalanta-Udinese domani - e sogna di arrivare ...

Roma-Cagliari - Ranieri : “È stata la miglior gara da quando sono arrivato” : ROMA CAGLIARI 3-0 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Claudio Ranieri, tecnico della Roma, ha parlato della vittoria contro il Cagliari: “E’ stata la migliore gara da quando sono arrivato i due gol ad inizio match ci hanno rasserenato e hanno permesso ai ragazzi di mostrare le loro qualità, che […] L'articolo Roma-Cagliari, Ranieri: “È stata la miglior gara da quando sono arrivato” ...

Serie A - la Roma passeggia contro il Cagliari : 3-0 all'Olimpico - Ranieri vede la Champions : Una Roma solida e concreta sbriga la pratica Cagliari e mantiene un passo da Champions. La squadra di Claudio Ranieri continua la striscia positiva calando il tris all'Olimpico: successo deciso dal micidiale uno-due argentino firmato Fazio e Pastore nei primi minuti e dalla rete nel finale di Kolaro

