Roland Garros | le entry list | 6 italiani nel tabellone maschile | solo Giorgi tra le donne

Qualificazioni Roland Garros 2019 - entry list maschile : 15 azzurri al via a caccia del main draw : Saranno ben 15 i tennisti azzurri al via delle Qualificazioni per il tabellone di singolare maschile del Roland Garros 2019, secondo slam della stagione. Il torneo di qualificazione comincerà il 21 maggio e terminerà il 25 maggio con l’ultimo turno decisivo per l’assegnazione degli ultimi sedici pass per il main draw del Grand Slam parigino. L’entry list del tabellone di qualificazione, composto complessivamente da 128 ...

Fabio Fognini - un pensiero al Roland Garros e i complimenti di Matteo Salvini : “magari giocheremo insieme!” : Fabio Fognini pensa al Roland Garros e racconta dei complimenti di Matteo Salvini dopo la vittoria di Montecarlo: il tennista ligure si è detto piacevolmente sorpreso dalle parole del ministro dell’interno Dopo l’exploit di Montecarlo, con relativa vittoria del primo Masters 1000 della sua carriera, Fabio Fognini è rimasto fermo qualche settimana (saltati Barcellona ed Estoril, ndr) per curarsi al meglio dal problem alla coscia ...

Tennis – Simona Halep in fiducia : “mi sento bene - al Roland Garros da campionessa ma senza pressione” : Simona Halep in fiducia in vista del Roland Garros: la Tennista romena conta di recuperare al meglio dai problemi fisici e giocare, da campionessa, un grande Tennis Nonostante la sconfitta della Romania in Fed Cup e il recente infortunio che l’ha tenuta fuori dal WTA di Stoccarda, Simona Halep guarda con grande fiducia ai prossimi impegni sulla terra rossa. Intervistata dal sito WTA, la Tennista romena si è espressa in termini ...

Un nuovo figlio e il sogno Roland Garros - a tutto Fognini : 'mi godo tutto - ma avevo toccato il fondo' : AFP/LaPresse Un successo davvero esaltante, che il tennista di Arma di Taggia ha raccontato così ai microfoni della Gazzetta dello Sport: ' la prima sensazione è che sono riuscito a coronare il sogno ...

Un nuovo figlio e il sogno Roland Garros - a tutto Fognini : “mi godo tutto - ma avevo toccato il fondo” : Il tennista italiano ha parlato della vittoria al Masters 1000 di Montecarlo, svelando poi i suoi obiettivi Primo Masters 1000 in carriera, ottenuto all’età di 31 anni e 10 mesi. Fabio Fognini trionfa a Montecarlo strappando così un piccolo record anche a Rafa Nadal, essendo adesso proprio l’azzurro il vincitore più anziano del torneo monegasco. AFP/LaPresse Un successo davvero esaltante, che il tennista di Arma di Taggia ha ...

Roland Garros 2019 : il calendario completo. Date - programma - orari e tv : Manca meno di un mese al Roland Garros 2019, il secondo Slam della stagione di tennis. Il prestigioso torneo sulla terra rossa di Parigi andrà in scena dal 26 maggio al 9 giugno, ci aspettano due settimane di grande spettacolo nella capitale francese con i migliori giocatori del mondo pronti a darsi battaglia per la conquista del titolo. Si preannuncia uno show di rara bellezza, il tabellone a eliminazione diretta scatterà dai 64esimi di finale ...

Le prossime tappe di Fabio Fognini : ora Barcellona - poi si sogna verso gli Internazionali di Roma e il Roland Garros : Fabio Fognini si sta godendo il memorabile trionfo al Masters 1000 di Montecarlo, il ligure ha scritto una pagina memorabile del tennis italiano e si è definitivamente consacrato nel Principato: primo azzurro capace di imporsi in un “1000” (i tornei più prestigiosi del circuito dopo gli Slam, categoria nata nel 1990), l’uomo capace di fare suonare l’Inno di Mameli in Riviera dopo addirittura 51 anni dal sigillo di Nicola ...

Massu : 'Nadal favorito al Roland Garros - poi viene Thiem' : Ora ho un ruolo diverso, amo ancora lo sport e voglio essere vicino a Dominic, che è adesso la persona più importante per me. Sono contento di trascorrere del tempo fuori casa anche perché non ho ...

Tennis - Federer torna ad allenarsi sulla terra : “Madrid sarà un primo test in vista del Roland Garros” : Il Tennista svizzero ha rivelato ai propri fan su Instagram di essere tornato ad allenarsi sulla terra rossa in vista del torneo di Madrid Roger Federer torna ad allenarsi sulla terra rossa in vista dell’esordio, fra circa due settimane, nel Masters 1000 di Madrid – in calendario dal 5 maggio. AFP/LaPresse Il fuoriclasse elvetico ha ripreso ad allenarsi sulla terra battuta dopo tre anni di astinenza. Il 37enne campione di ...

ATP Montecarlo - Djokovic non fa drammi dopo la sconfitta : il vento e l’obiettivo Roland Garros : ATP Montecarlo, Novak Djokovic ha perso contro Medvedev fallendo l’approdo alle semifinali: adesso testa ai prossimi tornei Novak Djokovic ha, suo malgrado, firmato la più grande sorpresa del torneo di Montecarlo. Il tennista serbo ha perso ai quarti di finale contro un ottimo Medvedev, venendo dunque estromesso al torneo ben prima di quanto ci si attendeva. Nole si è presentato in conferenza stampa a caldo, spiegando i motivi del ...

Roland Garros 2019 : entry-list femminile. Camila Giorgi unica azzurra presente in tabellone : E’ stata ufficializzata l’entry-list femminile del Roland Garros 2019. Nel secondo Slam dell’anno sono presenti tutte le migliori della classifica mondiale ed in totale in tabellone sono già inserite 108 giocatrici. Testa di serie numero uno sarà la giapponese Naomi Osaka. Solo l’americana Shelby Rogers è nel main draw grazie al ranking protetto. Ottima la rappresentanza della Francia con ben cinque giocatrici già in ...

Roland Garros 2019 : entry-list maschile. Il ritorno di Roger Federer - sei gli azzurri al via : E’ stata ufficializzata quest’oggi l’entry-list del secondo torneo del Grande Slam, vale a dire il Roland Garros. In una Parigi ancora scossa dal terribile rogo che ha colpito la cattedrale di Notre-Dame, si prova a guardare avanti e a qualcosa di ben più “ludico”. Sono 108 i giocatori nella lista e 4 di questi sono presenti grazie al ranking protetto: Jo-Wilfried Tsonga (semifinalista nel 2013 e nel 2015), Jozef ...

Roland Garros 2019 : entry-list maschile. Il ritorno di Roger Federer - sei gli azzurri al via : E’ stata ufficializzata quest’oggi l’entry-list del secondo torneo del Grande Slam, vale a dire il Roland Garros. In una Parigi ancora scossa dal terribile rogo che ha colpito la cattedrale di Notre-Dame, si prova a guardare avanti e qualcosa di ben più “ludico”. Sono 108 i giocatori nella lista e 4 di questi sono presenti grazie al ranking protetto: Jo-Wilfried Tsonga (semifinalista nel 2013 e nel 2015), Jozef ...

Tennis : è tempo di terra rossa. In programma anche Internazionali e Roland Garros : Tennis: è tempo di terra rossa. In programma anche Internazionali e Roland Garros Dopo la prima parte di anno sul cemento, australiano o nordamericano che fosse, da questa settimana inizia la stagione di Tennis su terra rossa. La fase entrerà nel vivo la settimana prossima con il torneo di Montecarlo. Cambieranno molte cose rispetto al cemento oltre ai Tennisti che avranno possibilità di fare bene. LEGGI anche: Diretta GP Cina F1 2019 in ...