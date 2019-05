ROBERTA RAGUSA La cugina Maria mancanza di rispetto | riflettori su Antonio

ROBERTA RAGUSA - la polemica per l’intervista a Sara Calzolaio : Per la prima volta Sara Calzolaio rompe il silenzio su Antonio Logli, la loro vita privata e l'omicidio di Roberta Ragusa. "L'ho preso da parte, gliel'ho chiesto, so che è innocente" ha detto al giornalista Carmelo Abbate, l'ex babysitter di casa Logli- Ragusa. E sulla personalità di Logli, condannato in appello a 20 anni per l'assassinio della moglie: "È sensibile e amorevole, non è come lo descrivono".Continua a leggere

ROBERTA RAGUSA - Sara Calzolaio parla per la prima volta : “Logli è una brava persona” : Per la prima volta Sara Calzolaio rompe il silenzio su Antonio Logli, la loro vita privata e l'omicidio di Roberta Ragusa. "L'ho preso da parte, gliel'ho chiesto, so che è innocente" ha detto al giornalista Carmelo Abbate, l'ex babysitter di casa Logli- Ragusa. E sulla personalità di Logli, condannato in appello a 20 anni per l'assassinio della moglie: "È sensibile e amorevole, non è come lo descrivono".Continua a leggere

ROBERTA RAGUSA oggi avrebbe compiuto 52 anni - la cugina : “Sette anni nella terra del niente - buon compleanno” : "Sette anni nella terra del niente, buon compleanno", così su Facebook, Maria Ragusa, la cugina della la mamma di due figli scomparsa a San Giuliano Terme, il 13 gennaio 2012. oggi, infatti, Roberta compirebbe 52 anni. Mentre la cugina la ricorda sui social, l'ex marito Antonio Logli, aspetta la sentenza di Cassazione fissata il prossimo luglio.Continua a leggere

ROBERTA RAGUSA potrebbe essere viva : testimone ha raccontato di averla vista in Francia : A distanza di sette anni dalla sparizione di Roberta Ragusa, spunta una testimonianza molto importante. Della notizia se ne è occupata oggi Barbara D'Urso all'interno del suo programma Pomeriggio 5. Un testimone rivela di aver visto Roberta in Francia, più precisamente a Cannes e di essersi avvicinato a lei. La donna è scomparsa tra il 12 ed il 13 gennaio 2012 ed il marito fu accusato della distruzione del cadavere, mai ritrovato. ...Continua a ...

