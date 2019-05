Risultati Serie B | 37^ giornata | diretta live a partire da domani

calcioweb.eu

(Di venerdì 3 maggio 2019)B – La 36^, giocata l’1 maggio, ha emesso i primi verdetti, con la matematica promozione inA per il Brescia., penultimo turno dicadetta. Quattro sfide alle 15, occhi puntati sempre sul Palermo, che dopo aver sprecato le ultime occasioni cerca di tornare alla vittoria in casa dell’Ascoli. Il Lecce riposa, opportunità dunque per i rosanero di accorciare sui pugliesi e rimandare ogni verdetto all’ultima. In caso di sconfitta dei siciliani, però, i ragazzi dirani festeggerebbero matematicamente il salto inA pur senza giocare. Alle 18 sfida playoff tra Cittadella e Verona, con l’esordio sulla panchina scaligera del neo tecnico Aglietti. Tre gare la domenica, il monday night è Foggia-Perugia.B SABATOore ...

