Ristorante per nudisti ha un successo incredibile | ha una lista d’attesa di oltre 25 000

Cena finita male - maxi rissa al Ristorante tra tre giovani donne - in litigio per lo stesso uomo : maxi rissa a una Cena. I Carabinieri della Stazione Roma Prati hanno arrestato tre donne sudamericane – due peruviane di 53 e 54 anni e una cittadina dell’Honduras di 38 anni – tutte incensurate e residenti a Roma, con l’accusa di rissa. Il parapiglia è scoppiato nel locale durante una Cena e il motivo del contendere sarebbe stato un uomo, attuale compagno di una ed ex di un’altra delle donne coinvolte nella ...

Giovane madre per non pagare il conto salato del Ristorante lascia la figlia al Ristorante e ne denuncia la scomparsa : Insegnare ai figli il valore del denaro è certamente una buona cosa, anche se c’è modo e modo. Una donna di Bonita Springs, Florida, è andata al ristorante con la figlia dodicenne, con la quale ha consumato un lauto pasto. La donna, la 38enne Melissa Ashley Graham, ha poi tentato uno stratagemma quantomeno originale per cercare di risparmiare sul conto. La donna infatti si è allontanata, lasciando la figlia al ristorante, per poi ...

Pasqua : festa al Ristorante per 6 - 3 milioni di italiani : Ben 6,3 milioni le persone che avrebbero consumato il pranzo di Pasqua nei ristoranti italiani, per una spesa complessiva di 328,8 milioni di euro: sono le stime della Fipe – Federazione Italiana Pubblici Esercizi. “Stime in leggera flessione rispetto allo scorso anno, a causa delle previsioni meteo non favorevoli, ma che confermano quanto la ristorazione e la cultura del fuori casa costituiscano una parte integrante dell’offerta ...

Nasce a Roma il primo Ristorante con videogiochi anni '80 gratuiti per le famiglie : Viviamo in un'epoca in cui quando pensi al gioco all'interno di un locale, ti viene in mente il più delle volte una maledizione: quella delle slot machine. Un gioco che - a ben vedere - gioco non è, dal momento che la vittoria di pochi coincide con la sconfitta di molti, se non addirittura di tutti.In opposizione a questo concetto, In Italia - precisamente a Roma - ha aperto "Arcade and Food", il primo locale italiano che ha ...

Pasqua e Pasquetta : fioccano le prenotazioni al Ristorante per il pranzo : Innumerevoli le prenotazioni per il pranzo di Pasqua e di Pasquetta: molti italiani, ma anche molti turisti stranieri, trascorreranno le ricorrenze al ristorante. A una settimana si registra già il tutto esaurito nei 300 mila locali pubblici italiani, aderenti a Fipe-Confcommercio, secondo una previsione anticipata all’Adnkronos. E’ boom nelle città d’arte con Matera, capitale della cultura 2019 in vetta. “Con Pasqua a ...

Cucine da Incubo - l'ultima missione di Cannavacciolo per salvare un Ristorante in crisi : Si conclude il viaggio di Antonino Cannavacciuolo in giro per l'Italia per risollevare le sorti di alcuni ristoranti in crisi. Per l'ultima puntata di Cucine da Incubo , il programma prodotto da ...

"Noi - assediati da tossici e caos" : chiude la porta del Ristorante per tutelare i clienti : Non si può pensare di essere in un centro come quello di Arezzo e assistere a certi spettacoli, senza che nessuno intervenga». Come dargli torto.

La corsa della Cicogna e dei Cicognini torna al Ristorante La Campaza per la sesta edizione : ...00, Hamburger di Manzo Patatine Bibita La pizza del podista, euro 12,00, Pizza con Mozzarella, Bresaola, Rucola e Grana Bibita o Birra media Caffè libero alla carta Enogastronomia , Società , Sport

Cucine da Incubo 7 : Cannavacciuolo torna a Muggia per il Ristorante Aquila : Cucine da Incubo 7 - Antonino Cannavacciuolo con lo staff del ristorante Aquila Antonino Cannavacciuolo va a Muggia, in provincia di Trieste, nella terza puntata di Cucine da Incubo 7. La sua missione è quella di salvare il ristorante Aquila, che sta attraversando una grande crisi; ma questa missione gli darà anche l’opportunità di incontrare alcune persone conosciute durante una puntata dell’altro suo programma trasmesso dal Nove, ...

Verdini cambia Matteo per restare al tavolo di chi comanda : Salvini al Ristorante dell’inventore del Nazareno : Si è preso una legislatura sabbatica, sta collezionando condanne pesanti in primo e secondo grado, ma non smette di sedere a tavola con chi comanda. Denis Verdini continua a essere una sorta di attrazione per chi arriva al vertice del potere: lo è stato per Silvio Berlusconi, poi per Matteo Renzi. Ora che è fuori dal Parlamento, ha catturato l’interesse di Matteo Salvini. Il leader della Lega è stato avvistato nei giorni scorsi al ...

Perché i clienti non ritornano in un Ristorante? : Certo, la propria esperienza personale potrebbe dare una mano nel capire per quale motivo non si rimane fedeli a un certo tipo di locale, ma se si vuole ottenere un feedback più ampio e oggettivo val forse la pena rimandare a un recente studio condotto dall’Università di Harvard, che ha scoperto che i ristoranti che riescono a incrementare le visite di un cliente del 5%, in realtà riescono a massimizzare i profitti in una percentuale che supera ...

Il primo Ristorante subacqueo d'Europa è in Norvegia - ed è già prenotato per mesi - : IL primo ristorante SOTT'ACQUA d'Europa Nonostante ciò l'esperienza merita un po' di pazienza, anche perché mangiare sott'acqua è possibile in una manciata di posti al mondo: ad esempio presso i ...