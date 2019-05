Rischia licenziamento a un anno dalla pensione perché malato, colleghi gli regalano le ferie

È la storia di Giovanni Paladino, 61enne operaio della Omya, industria chimica di Carrara che lavora la polvere del marmo. Tutto ha avuto inizio a metà 2017 quando l'uomo ha cominciato ad avere difficoltà alla vista sempre più gravi fino a scoprire che era vittima della perforazione della cornea. Un vero disastro per lui abituato a non restare mai con le mani in mano. Dopo alcuni tentativi di andare al lavoro, però, ha capito che non era più in grado e così si è messo in malattia. Dopo quattro mesi l'azienda però gli ha ridotto lo stipendio del 50 per cento, avvertendolo che passati i dieci mesi aveva solo due alternative: l'aspettativa non retribuita o il licenziamento.





A questo punto si sono fatti avanti i colleghi che spontaneamente hanno deciso di donare, ciascuno secondo le sue possibilità, le loro ferie arretrate. Una soluzione inizialmente non accettata dall'azienda perché non prevista dal contratto ma che infine è stata accolta proprio grazie alla caparbietà degli operai che hanno anche minacciato proteste. Dopo un accordo coi sindacati, ora il 61enne può tornare ad essere più tranquillo in attesa dell'operazione a cui dovrà sottoporsi.