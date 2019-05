repubblica

(Di venerdì 3 maggio 2019) Questa dunque è vera economia circolare. Ma quando ricicliamo carta o, ogni volta che si ricicla, la qualità del nuovo materiale prodotto si deteriora: dopo uno o due cicli la qualità è così ...

repubblica : Rifiuti, Mavropoulos (Iswa): 'Il riciclo non basta: stop alla plastica monouso. La soluzione è nell'economia circol… - samuhofst : RT @rep_ambiente: Rifiuti, Mavropoulos (Iswa): 'Il riciclo non basta: stop alla plastica monouso. La soluzione è nell'economia circolare' [… - MarevivoOnlus : RT @rep_ambiente: Rifiuti, Mavropoulos (Iswa): 'Il riciclo non basta: stop alla plastica monouso. La soluzione è nell'economia circolare' [… -