Ricordi del 3 Maggio | tra gioie e dolori il Napoli celebra il ricordo del trionfo nel 2014

Caitlin - la ragazza senza memoria che ogni notte cancella i Ricordi del giorno prima : Era un giovedì. Caitlin correva, si stava allenando come quasi tutti i giorni nella corsa campestre. Non era sola: insieme a lei ci erano alcuni compagni di squadra. Le giravano intorno, ridevano e scherzavano, fino a che uno di loro le va addosso. Si scontrano e Caitlin viene colpita in testa, alla tempia. Da subito non sembra un normale infortunio: quando la mamma va a prenderla, lei non riesce ad aprire la portiera della macchina. Non ...

Anticipazioni 'Mentre ero via' ultima puntata : i Ricordi del passato riemergono in Monica : Dopo il fermo di una settimana, questa sera 2 maggio andrà in onda la penultima puntata della fiction di successo 'Mentre ero via'. La serie tv con Vittoria Puccini, Giuseppe Zeno, Flavio Parenti e Carmine Buschini è stata molto apprezzata dai telespettatori italiani, che aspettano con ansia la puntata finale. La trama si basa su una donna di nome Monica, la quale ha perso la memoria, ma che ha provato pian piano a ritrovare, sforzandosi di ...

Pensionato morto a Manduria - “Gli avevano portato via anche i Ricordi della mamma morta” : "Nonostante io fossi l'unico con il quale scambiava qualche parola al bar, non mi ha mai parlato delle violenze subite perché era riservato e orgoglioso" ha ricordato l'amico di infanzia di Antonio Cosimo Stano, il 66enne vittima delle violenze di una baby gang. "In ospedale ho capito che era spento dentro, che non aveva alcuna voglia di vivere" ha aggiunto Fabio Dinoi.Continua a leggere

PERGUSA : GIORNATA REGIONALE DELLA MISERicordiA IN SICILIA : ... il comico Massimo Spata, arrivato a PERGUSA appositamente, e gratuitamente, da Lampedusa, dove ha deciso di vivere da qualche anno,, proprio per stare accanto ai detenuti: "Ho fatto tanti spettacoli ...

Paolo Del Genio : “Basta vivere di Ricordi. A Milano stadio pieno…” : “Basta guardare indietro, tanto vale guardare i filmati di Diego e basta”, è questa la sintesi del pensiero di Paolo Del Genio intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Paolo Del Genio paragona il passato del Napoli con quelle delle milanesi e si interroga su quale dovrebbe essere il comportamento dei tifosi milanisti ed interisti se, come quelli del Napoli, pensassero solo al passato, le sue parole: “Un ...

25 aprile - della Resistenza ho tanti Ricordi. Eppure non c’ero nemmeno : della Resistenza ho tanti ricordi, anche se io non c’ero. Ricordo quei signori che sulle montagne di Spezia e non solo avevano combattuto: li vedo ancora, sorridenti e a volte commossi, durante la Festa della Liberazione in piazza Concordia, il 25 aprile. Con la banda che suonava “Bella ciao”. Mi parevano anziani quando avevo dieci anni o forse meno. Ma allora erano più giovani di me, adesso. Ricordo anche i racconti dei miei ...

'Politica d'annata' : la nuova ala del MiseRicordia al centro del programma di Cristina Gimignani : 'Nella puntata che andrà in onda martedì 23 aprile, alle 21, nella prima parte scorreranno fatti di cronaca politica dal caso Poggiolini, fino agli ultimi scandali in Umbria - continua Cristina ...

Ecco il bambino con Ricordi dettagliati della vita precedente : fatti verificati! : Le religioni del mondo insegnano che la morte non rappresenta la fine della vita, ma una trasformazione. In questo senso, la vita terrena rappresenta una sorta di preparazione all’ingresso definitivo nell’eternità. Ma è possibile che alcuni di noi, non ancora pronti al grande salto, dopo esser morti tornino da incarnarsi per completare il ciclo di […] L'articolo Ecco il bambino con ricordi dettagliati della vita precedente: ...

25 aprile - il partigiano Segre : “Salvini non partecipa? Erede del Qualunquismo”. “Ci sono Ricordi che vanno preservati” : “Matteo Salvini non partecipa il 25 aprile? Un vento di destra soffia sull’Italia e lui è l’Erede del Qualunquismo di Giannini – così Bruno Segre, partigiano e simbolo torinese della Resistenza -. Lui è ignorante della democrazia, dei valori della Costituzione. Quando suona a morto la campana della libertà non chiedere per chi suona, suona anche per te. Questo è un ricordo che deve essere mantenuto e onorato perché ha ...

Com’è posizionata male “Le sette opere della MiseRicordia” : Metti una mattina al Pio Monte della Misericordia per vedere dal vivo le “Le sette opere della Misericordia” di Caravaggio. Con il biglietto della mostra caravaggesca di Capodimonte si ha diritto ad un ingresso a 5 euro e si risparmiano due euro dall’entrata ordinaria. Ma la più importante opera che il genio barocco ha lasciato a Napoli – ospitata nella Cappella a Via dei Tribunali 253 – non si vede bene. Innanzitutto c’è il ...

Angelus Papa Francesco/ Video "miseRicordia della Trinità nella vita delle persone" : Il Papa durante l'Angelus tenuto ieri mattina domenica delle Palme ha ricordato ai giovani la sua Esortazione apostolica Christus vivit. Il Video