Richiedenti asilo | Salvini contro i giudici | Sentenza vergognosa Faremo

Il Tribunale di Bologna ha deciso che due Richiedenti asilo possono iscriversi all’anagrafe - dopo che era stato loro negato per via del decreto sicurezza : Il Tribunale civile di Bologna ha accolto il ricorso di due richiedenti asilo ai quali, per via del decreto sicurezza voluto da Matteo Salvini, era stata negata la possibilità di iscriversi all’anagrafe. Il Corriere della Sera scrive che i magistrati

Migranti - giudici accolgono ricorso contro decreto Salvini : sì alla residenza ai Richiedenti asilo : La sezione civile del Tribunale di Bologna ha imposto all'ufficio anagrafe comunale di iscrivere nelle proprie liste di residenza due richiedenti asilo che avevano fatto ricorso contro il diniego stabilito sulla base del cosiddetto ‘decreto Salvini‘.Continua a leggere

Migranti - a Bologna il tribunale accoglie il ricorso contro il decreto Salvini : Comune deve dare residenza a 2 Richiedenti asilo : La sezione civile del tribunale di Bologna ha imposto al Comune di iscrivere nella propria anagrafe due richiedenti asilo che avevano fatto ricorso – uno presentato da Avvocati di Strada, l’altro dall’Asgi (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione) – contro il diniego stabilito sulla base del cosiddetto ‘decreto Salvini‘. A dare la notizia è stato le stesso sindaco Virginio Merola (Pd) con un post sul ...

Richiedenti asilo - sì alla residenza a Bologna. Nuovi diritti su scuola - salute e lavoro : Bologna, 3 maggio 2019 - Il tribunale di Bologna ha dato ragione a due Richiedenti asilo a cui il Comune aveva negato l'iscrizione anagrafica in base al decreto Salvini. Ora il Municipio dovrà ...

