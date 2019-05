Regeni | Fico | “Egitto ha depistato ma siamo tutti uniti per cercare verità” E su Libia

Caso Regeni - Fico : “Promesse di Al Sisi non valgono più niente. L’Egitto non può essere considerato Paese sicuro” : “La commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di Giulio Regeni è un risultato importantissimo, perché dopo oltre tre anni senza verità sulle torture e l’omicidio di un cittadino italiano, il tempo delle parole è finito, ora servono i fatti”. Lo dice il presidente della Camera, Roberto Fico, in una intervista al Corriere della Sera. In cui l’esponente M5s, rispetto al fatto che per ora ha ottenuto solo le promesse del ...

Fico : «L’Egitto non è un Paese sicuro - su Regeni si cerchino nuove strade. Siri? Se c’è odor di mafia - serve responsabilità» : Il presidente della Camera: ora sono necessari i fattiLa commissione d’inchiesta darà nuovo impulsoSiri? Quando c’è odor di mafia, serve responsabilità

Nasce Commissione inchiesta Regeni - plauso di Fico : Via libera unanime dell'Aula della Camera alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni. Un voto che e' stato accolto da un lungo applauso dell'Assemblea di Montecitorio. Con 376 si', nessun voto contrario e la sola astensione di 54 deputati di Forza Italia, prende dunque il via la Commissione che dovra' "raccogliere gli elementi utili per chiarire tutte le responsabilita' e le circostanze" che hanno portato alla morte ...

Regeni - Fico : “Da Al Sisi 3 anni di parole senza fatti - non le ascolto più. Rompere rapporti commerciali? Se ne occupa Di Maio” : Dal presidente egiziano Al Sisi abbiamo ascoltato tre anni di parole senza fatti, non le ascolto nemmeno più. Non hanno senso. Voglio i fatti, mentre l’Egitto non ha ancora nemmeno iniziato un processo“. A rivendicarlo il presidente della Camera, Roberto Fico, dopo l’approvazione in Aula alla Camera della commissione d’inchiesta sulla morte di Giulio Regeni. In merito all’ipotesi di interRompere i rapporti ...

Fico 'Non dividiamoci su Regeni'. Spuntano altri ufficiali coinvolti : 'Nessuna divisione'. Il presidente della Camera, Roberto Fico, chiede al Parlamento di non dividersi davanti alla ricerca della verità sulla morte di Giulio Regeni. Dopo la lettera dei genitori di ...

Caso Regeni - Fico ai parlamenti europei 'Aiutateci - l Egitto non collabora' : 'Vi chiedo aiuto per il Caso del nostro ricercatore Giulio Regeni, torturato e ucciso in Egitto'. È l'appello che il presidente della Camera Roberto Fico ha rivolto ai presidenti dei parlamenti della ...

Caso Regeni - Fico ai parlamenti europei : "Aiutateci - l'Egitto non collabora" : Il presidente della Camera a Vienna all'incontro gli omologhi dei Paesi Ue. La solidarietà e l'impegno del Bundestag tedesco, guidato dall'ex ministro Schaeuble

Regeni - Fico : “Al Sisi mente - non manda avanti processo. Camera approvi commissione d’inchiesta” : “Non è possibile per le istituzioni italiane accettare che lo stato egiziano sia così reticente nell’avviare un processo”. Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, al Festival del giornalismo di Perugia. All’inizio dell’incontro, con un lungo applauso, è stato srotolato sul palco uno striscione per chiedere verità su Regeni. “Il problema è che non è neanche iniziato un processo – ha detto ...

Fico contro Salvini : 'Querela di Saviano un errore'/ 'Giulio Regeni? Al Sisi mente' : Festival internazionale del giornalismo di Perugia, Roberto Fico attacca Matteo Salvini per la querela a Roberto Saviano: 'Errore bello e buono'.

Caso Regeni - Fico attacca : “Al Sisi mente - non ci vuole dare la verità e non vuole un processo” : Dopo che il Parlamento italiano ha sospeso i rapporti con quello egiziano il presidente della Camera Roberto Fico torna ad attaccare Al Sisi: "Ho capito che questo Stato non ci vuole dare la verità, che Al Sisi mente perché non manda avanti il processo. Se loro non vanno avanti non possiamo avere rapporto sereno".Continua a leggere

Fico festeggia anno presidenza Camera e lo dedica alla famiglia Regeni : “Mai soli”. Di Maio : “Anche grazie a lui via vitalizi” : Roberto Fico ha festeggiato un anno alla presidenza della Camera lanciando un sito ad hoc dedicato ai rapporti tra Montecitorio e i giovani (giovani.Camera.it). E soprattutto, ha deciso in modo simbolico di dedicare i 12 mesi alla guida di Montecitorio alla famiglia di Giulio Regeni, il ricercatore italiano assassinato in Egitto nel 2016 e per la cui morte l’Italia aspetta ancora giustizia dal Cairo. Solo a fine novembre scorso, il ...

Fico festeggia anno presidenza Camera e lo dedica alla famiglia Regeni. Di Maio : “Auguri - anche grazie a lui via vitalizi” : Roberto Fico ha festeggiato un anno alla presidenza della Camera lanciando un sito ad hoc dedicato ai rapporti tra Montecitorio e i giovani (giovani.Camera.it). E soprattutto, ha deciso in modo simbolico di dedicare i 12 mesi alla guida di Montecitorio alla famiglia di Giulio Regeni, il ricercatore italiano assassinato in Egitto nel 2016 e per la cui morte l’Italia aspetta ancora giustizia dal Cairo. Solo a fine novembre scorso, il ...