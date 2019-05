Reddito | oltre 1 milione di richieste

Reddito Cittadinanza - presentate oltre 1 milione di domande : oltre 1 milione le domande arrivate per il Reddito di Cittadinanza . Lo conferma l' INPS nel consueto monitoraggio settimanale delle richieste pervenute tramite CAF, patronati e poste. Le domande ...

Oltre un milione di domande per il Reddito di cittadinanza - Campania in testa : Sono Oltre un milione (1.016.977) le domande per il Reddito di cittadinanza presentate al 30 aprile scorso. Lo rende noto l’Inps in una nota da cui emerge che in testa si conferma la Campania con Oltre 172 mila richieste, seguita dalla Sicilia con Oltre 161 mila domande. Subito dopo, con circa 90 mila domande ciascuna si piazzano Lazio (93.048), Lombardia (90.296) e Puglia (90.008). Chiudono la classifica Friuli Venezia Giulia e Basilicata ...

Reddito di cittadinanza : risparmi oltre il miliardo - parla Pasquale Tridico : Reddito di cittadinanza: risparmi oltre il miliardo, parla Pasquale Tridico L’Inps sta puntualmente dando conto delle richieste, ricevute e accolte, delle due misure chiave contenute nel decreto legge n. 4/2019. Ovvero quello che comprende Quota 100, sul fronte previdenziale, e Reddito di cittadinanza cioè la misura di contrasto alla povertà. Reddito di cittadinanza, l’importanza di numeri e adesioni di Quota 100 e RdC Due ...

Reddito - Anpal : “Oltre 16mila candidature per i 3mila posti da navigator”. Maggior parte laureati in Giurisprudenza e da Sud : Sono oltre 16mila gli aspiranti navigator. L’Anpal comunica che entro le 2 di questa notte, 23 aprile 2019, sono arrivate 16.773 domande per la prova di selezione che assegnerà i 3mila posti a disposizione. La Maggior parte dei candidati, 5781, ha una laurea in Giurisprudenza, seguono le Scienze economico-aziendali con 2521, poi le Scienze della politica con 1503 e le Scienze dell’economia con 1441 candidati. A guidare la classifica ...

Bando per 3000 Navigator del Reddito di Cittadinanza - in Sicilia oltre 2470 candidati : Sono oltre 16 mila gli aspiranti Navigator che si presenteranno al concorso per soli 3 mila posti. A guidare la classifica regionale delle candidature la Sicilia con 2477 candidati. C’è poi Campania con 2475 candidature, seguite poi dal Lazio con 2236, la Puglia con 2004 e la Calabria, dove i candidati a oggi sono 1497. […] L'articolo Bando per 3000 Navigator del Reddito di Cittadinanza, in Sicilia oltre 2470 candidati ...

Reddito di cittadinanza - oltre la metà degli assegni sotto 500 euro : I numeri continuano ad alimentare la polemica politica. Da Forza Italia Mara Carfagna parla apertamente di 'beffa' per i cittadini che 'stanno trovando solo una scatola vuota di poche decine di euro ...

Reddito : al Sud accolte oltre 303.000 domande - 62% del totale : Teleborsa, - Il Reddito di Cittadinanza, la misura a contrasto della povertà targata M5s e fortemente voluta dal suo Leader Luigi Di Maio, mette il turbo per entrare nella fase ancora più operativa. ...

Solo a trentamila persone 40 euro! Reddito Cittadinanza - il 71% assegni oltre i 300 euro : oltre la metà degli assegni già pronti per il Reddito di Cittadinanza viaggia sotto i 500 euro al mese: si tratta degli importi destinati a quasi 274 mila richieste (il 58%) delle prime 473 mila domande elaborate dall'Inps. Quasi il 21% (oltre 97 mila) si piazza tra i 500 e i 750 euro, oltre il 21% si attesta oltre i 750 euro (oltre 101 mila). Importi che tra la fine di aprile e l'inizio di maggio cominceranno ad essere accreditati sulla nuova ...

