Recensione Days Gone per Ps4 Pro | una nuova esclusiva Sony che mostra le sue potenzialità

(Di venerdì 3 maggio 2019) Arriva inper Ps4 il nuovo surival horror dal titolo; ennesimo gioco di zombie in stile The Walking Dead. Saremo catapultati in un mondo post apocalittico nel quale, dopo la pandemia, saremo nei panni dell'ex motociclista fuorilegge Deacon St. John: vagabondo, cacciatore di taglie. Ambientato in un martoriato scenario vulcanico nel Pacifico nord-occidentale,ci invita a esplorare un mondo sconvolto da mostri umani degenerati noti come Freaker. Esploreremo un mondo distrutto e in cerca di viveri, benzina e armi per dare un senso e una ragione di vita al protagonista.Diverso dai soliti giochi di Zombie Non avremo il solito gioco Zombie alla Resident Evil, ma qualcosa di più; una sorta di open world che vi farà combattere in mezzo a orde di zombie in stile Word War Z, con delle vere e proprie mandrie di zombie pronte a inseguirvi. In attesa di TLOS 2, ...

