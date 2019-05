Ranieri nella bufera | “la Lazio si scansò” | la Procura ha chiesto il video della

La Roma di Ranieri non sbaglia nella volata Champions : All’Olimpico la Roma di Ranieri batte 3-0 il Cagliari. I giallorossi mettono pressione a Milan e Atalanta, scavalcandoli in classifica

Pasqua di sangue in Sri Lanka - colpiti hotel e chiese : oltre 200 morti - 35 stRanieri | Altre due esplosioni nella capitale : Almeno sei esplosioni in più città del Paese, compresa la capitale, Colombo. I luoghi colpiti sono frequentati anche da turisti stranieri. Al momento sarebbero più di 400 i feriti, secondo bilanci non ufficiali. Sette persone sono state arrestate

Roma-Udinese - Ranieri : “Sofferto molto - nella ripresa tutto più facile” : ROMA UDINESE 1-0 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Claudio Ranieri, tecnico della Roma, ha parlato della vittoria contro l’Udinese: “Non so se il secondo tempo è il miglior segmento di partita. So però che abbiamo sofferto molto, soprattutto cercando di togliergli il contropiede. Non siamo riusciti all’inizio però a […] L'articolo Roma-Udinese, Ranieri: “Sofferto molto, nella ripresa ...

Gol segnati da stRanieri - la Serie A nella top 10 d’Europa : Quali sono i campionati nazionali con il maggior numero di gol segnati da giocatori stranieri? A questa domanda ha provato a rispondere il CIES Football Observatory, stilando una graduatoria che prende in considerazione i 27 migliori tornei nazionali d’Europa. Ai vertici della graduatoria si trova il massimo campionato di Cipro (86,8% dei gol segnato da […] L'articolo Gol segnati da stranieri, la Serie A nella top 10 d’Europa è stato ...

Roma - Ranieri naviga nella semplicità : All'insegna della semplicità. Per una Roma in difficoltà, atleticamente e tecnicamente, Ranieri prepara la gara contro la Fiorentina senza troppi fronzoli tattici: 'Ai ragazzi non chiedo nulla quando ...

Spal-Roma - i convocati di Ranieri : tantissime le assenze nella lista dell’allenatore giallorosso : L’allenatore della Roma recupera Dzeko che ha scontato la squalifica ma deve fare a meno di altri sei giocatori Vigilia di campionato per la Roma, che domani fa visita alla Spal nell’anticipo delle 18. Continua a l’emergenza infermeria per Claudio Ranieri, costretto a dover rinunciare a ben sei calciatori. Recuperato Zaniolo dal problema al polpaccio e rientrato Dzeko dalla squalifica, l’allenatore giallorosso non ...

Ranieri torna alla Roma : nella prima esperienza giallorossa vinse oltre metà delle partite : Dopo l'eliminazione dalla UEFA Champions League, la Roma ha deciso di cambiare allenatore. Esonerato Di Francesco, la squadra capitolina, che si trova al quinto posto in classifica in Serie A dopo Juventus, Napoli, Milan e Inter, ha deciso di puntare su Claudio Ranieri, reduce da una brutta esperienza in Premier League con il Fulham. Quello di Ranieri è un ritorno sulla panchina giallorossa. In molti, infatti, ricorderanno la sua esperienza ...