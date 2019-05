Ranieri | i laziali volevano perdere con l' Inter nel 2010 Ed è caos

“La Lazio si scansa contro l’Atalanta?” Ranieri risponde alle illazioni sui rivali laziali : Lazio-Atalanta si giocherà nel weekend, ma sembra davvero difficile che la squadra di Inzaghi si possa scansare guardando la classifica “In Lazio-Atalanta possiamo rivedere uno scansarsi come con l’Inter? A me non interessa. A queste cose ci deve pensare la Lega. Io penso a giocare, ad allenare, sono sempre stato una persona leale e questo per me è importante“. Il tecnico della Roma, Claudio Ranieri non si dice ...