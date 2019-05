Raggiro da 6 milioni a Lamezia | truffati 68 risparmiatori

ilgiornale

(Di venerdì 3 maggio 2019) Pietro Bellantoni Arrestato un promotore finanziario. Ai clienti prometteva lauti guadagni ma poi trasferiva il denaro nei suoi conti all'esteroPrometteva guadagni rapidi e sostanziosi, si faceva consegnare i soldi e poi rilasciava ai clienti false attestazioni. Quel denaro finiva poi sui suoi conti correnti e in paradisi offshore. Un promotore finanziario, Vincenzo Torchia, ormai ex consulente di Banca Fideuram, è stato arrestato e posto ai domiciliari dai finanzieri di Catanzaro eTerme. Le accuse sono di truffa aggravata e autoriciclaggio.Nell'ambito dell'inchiesta – coordinata dal procuratore diSalvatore Curcio e dal pm Alberto Cianfarini –, i militari hanno anche eseguito un maxi sequestro di 4,7di euro. Le persone indagate sono in tutto 7, mentre i clienti ingannati sarebbero stati almeno 68, per una truffa superiore ai 6di ...

NigiLuigi : RT @DarioParrini: Il capolavoro all'incontrario degli imbroglioni. I pensionati italiani con assegno sotto i 780 euro sono oltre sei milion… - mariamacina : RT @DarioParrini: Il capolavoro all'incontrario degli imbroglioni. I pensionati italiani con assegno sotto i 780 euro sono oltre sei milion… - diegomorett1 : RT @DarioParrini: Il capolavoro all'incontrario degli imbroglioni. I pensionati italiani con assegno sotto i 780 euro sono oltre sei milion… -