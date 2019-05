Quella maglietta restituita simbolo di pensieri illogici

ilnapolista

(Di venerdì 3 maggio 2019) La vittoria di Frosinone poteva essere archiviata in tanti modi. Il successo in Ciociaria permetteva la quasi certezza del secondo posto (diventavano otto i punti di vantaggio sulla terza a quattro giornate dal termine), ufficializzava la qualificazione matematica in Champions e consentiva di celebrare con i tre punti l’81°gol in serie A di un belga ormai da tempo naturalizzato partenopeo, Mertens.Dries è l’unico calciatore, assieme a Cristiano Ronaldo, ad aver fatto almeno dieci reti e dieci assist in questa serie A (una “doppia doppia”, usando un gergo cestistico, riuscitagli già due anni fa) e raggiunge, per carità, solo per numero complessivo di reti segnate in campionato con la maglia del Napoli, Maradona.UN GESTO INCOMPRENSIBILE Questa partita verrà però amaramente ricordata per la contestazione di una parte della tifoseria napoletana alla squadra e, ...

