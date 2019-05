Pubblica Amministrazione | nel 2018 più auto blu

Hack.gov : i giovani cambiano la Pubblica Amministrazione : L'hackathon Sono alcune delle sfide che attendono gli oltre 200 giovani che arriveranno da tutto il mondo a Napoli per Hack.gov, hackathon - maratona tra programmatori, sviluppatori, informatici, ...

scuola umbra di amministrazione Pubblica - approvati bilancio consuntivo 2018 e di previsione 2019 : ... grazie allo sforzo profuso da dipendenti e collaboratori della scuola, grazie alla levatura del personale docente proveniente dal mondo accademico e delle professioni, dal Ministero dell'Economia e ...

Mafia : Armao - 'recidere rapporto tra Pubblica Amministrazione e Cosa nostra' : Palermo, 30 apr. (AdnKronos) - "Il rapporto tra pubblica amministrazione e la Mafia va reciso attraverso azioni che colpiscano gli interessi che tentano di condizionare l'operato delle amministrazioni". Così il Vicepresidente della Regione Sicilia, Gaetano Armao, intervenuto in occasione della manif

Hack.gov : a Napoli giovani talenti per ridisegnare la Pubblica Amministrazione : Sono solo alcune delle sfide che attendono gli oltre 200 giovani che arriveranno da tutto il mondo a Napoli per Hack.gov. A riunirli in una maratona di creatività per ideare nuove soluzioni ...

Inps sui social : se la Pubblica Amministrazione bullizza il cittadino-utente : La pagina Facebook Inps per la famiglia è ufficiale. Ce lo ha confermato l’account Inps replicando a una nostra richiesta. Quella pagina è finita nelle ultime ore al centro di un’interessante polemica per due ragioni: da una parte, con l’inizio delle comunicazioni da parte dell’ente previdenziale sull’esito delle richieste del reddito di cittadinanza, è diventata una sorta di sfogatoio di tante persone inferocite o semplicemente deluse per ...

Pubblica Amministrazione - 22 - 3 miliardi UE non liquidati per ritardi : ... in particolar modo, il mondo delle piccole e medie imprese". L'altro problema della Pubblica amministrazione , riguarda il saldo delle aziende che lavorano per lei, in particolare il pagamento dell'...

Quota 100 : nuove assunzioni nella Pubblica Amministrazione? : Il decreto per Quota 100 è stato approvato da appena 2 mesi e già sono 103mila le richieste registrate dall’Inps sia di lavoratori autonomi che dipendenti del privato e del pubblico. I nuovi pensionamenti, che prevedono una cessazione anticipata dell’attività lavorativa degli individui con almeno 62 anni di età e 38 di contributi, nel pubblico verranno gestiti con uscite ogni 6 mesi. Il 1° agosto 2019 sarà la prima data per i ...

Pubblica Amministrazione - diminuiscono i dipendenti pubblici - sono 3 - 2 milioni : I lavoratori pubblici nel 2017 erano 3,24 milioni in lievissimo calo sull'anno precedente, -5.000 unità,. Al netto degli enti acquisiti di recente il totale del personale è di 3,18 milioni con una ...

Smart working nella Pubblica Amministrazione : studio ENEA sul lavoro a distanza : Con il lancio di un questionario online, entra nella fase operativa l’indagine ENEA su telelavoro e Smart working nella pubblica amministrazione. L’obiettivo è di conoscere l’impatto di queste due nuove forme di organizzazione del lavoro su qualità della vita e sostenibilità urbana. “L’indagine si compone di un questionario online rivolto ai dipendenti pubblici che negli ultimi quattro anni hanno optato per il lavoro a distanza e di una breve ...

Concorsi pubblici 2019 : bandi Pubblica Amministrazione in uscita : Concorsi pubblici 2019: bandi pubblica amministrazione in uscita Concorsi 2019: pubblici ed enti C’è grande attesa per la Legge di Bilancio 2019, che al suo interno presenterà diverse novità legate ai nuovi bandi di concorso di prossima pubblicazione relativi ai Concorsi pubblici 2019. I bandi di concorso in uscita saranno utili per entrare a lavorare nella pubblica amministrazione. Diversi sono i comparti che assumeranno personale il ...

Pochi data center ma più efficienti e protetti - la ricetta per risparmiare miliardi nella Pubblica Amministrazione : Separare i servizi essenziali da quelli non essenziali e veicolarli su infrastrutture diverse, creare una nuova entità amministrativa, chiamata “Polo strategico nazionale”, che dovrebbe occuparsi di 3-7 data center nazionali strategici, al posto degli 11mila data center (centri di elaborazione dati) attuali. Sono queste le proposte del Team per la Trasformazione Digitale, composto dal Commissario Straordinario per l’Agenda Digitale Luca Attias, ...

Concorsi pubblici 2019 : bandi Pubblica Amministrazione in uscita : Concorsi pubblici 2019: bandi pubblica amministrazione in uscita Concorsi 2019: pubblici ed enti C’è grande attesa per la Legge di Bilancio 2019, che al suo interno presenterà diverse novità legate ai nuovi bandi di concorso di prossima pubblicazione relativi ai Concorsi pubblici 2019. I bandi di concorso in uscita saranno utili per entrare a lavorare nella pubblica amministrazione. Diversi sono i comparti che assumeranno personale il ...