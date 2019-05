Psg | tre turni di squalifica per Mbappé | rischia grosso Neymar

Psg - Mbappè tre giornate - procedimento disciplinare per Neymar : Al Paris Saint Germain il clima è sempre più teso. E' stato squalificato per 3 giornate Kylian Mbappé, per il rosso nella finale di coppa di Francia contro il Rennes persa ai rigori dal Psg dopo il 2-...

Psg - tre giornate di squalifica a Mbappé : atteso il verdetto su Neymar : Tre giornate di squalifica, da scontare in campionato. Questa la sanzione inflitta a Kylian Mbappé dalla commissione disciplinare per l’espulsione rimediata nella finale di Coppa di Francia, quando l’attaccante del Psg si è visto mostrare il rosso diretto per un brutto fallo su Damien Da Silva. Mbappé ha già scontato una prima giornata nel recupero di martedì col Montpellier e salterà dunque le prossime due gare di Ligue 1. In ...

Don Balon : il Psg fa 'tremare' la Juve - vuole fortemente Pjanic (RUMORS) : La disfatta della Juventus in Europa non ha di certo spento l'interesse dei grandi club per alcuni giocatori bianconeri, e tanti stanno guardando in casa bianconera per poter rinforzare le loro rose. Uno dei giocatori più apprezzati è sicuramente il centrocampista Miralem Pjanic, uno dei registi più forti a livello europeo e come tale ha molto mercato. Non solo il Real Madrid di Zidane apprezza il mediano bosniaco, di recente anche il Paris ...

Psg - la panchina di Tuchel traballa : al suo posto potrebbe arrivare Benitez : Psg, la panchina di Tuchel traballa: al suo posto potrebbe arrivare Benitez Psg esonero Tuchel Benitez| La figura di Thomas Tuchel sulla panchina del Paris Saint-Germain non è più così salda. Dopo la sconfitta in finale di Coppa di Francia contro il Rennes, il presidente del PSG Al Khelaifi, starebbe pensando ad un cambio di guida tecnica. Secondo il Daily Mirror il nome che sta prendendo quota è quello di Rafa Benitez. Lo spagnolo siede ...

PJANIC PSG- Secondo quanto riportato dall'odierna edizione di "Telefoot", il PSG sarebbe pronto a piombare con forte decisione su Miralem Pjanic. Di fatto, come si legge, il club francese sarebbe pronto a mettere sul piatto della bilancia un'offerta cash da circa 75 milioni di euro per convincere il club bianconero a privarsi del suo regista.

PSG-Monaco: diretta streaming, tv, quote e probabili formazioni Domenica 21 Aprile si chiuderà la 33esima giornata di Ligue 1 e le ultime squadre a scendere in campo saranno PSG e Monaco. La partita si giocherà alle ore 21:00 presso lo stadio Parco dei Principi di Parigi. PSG-Monaco: come arrivano le due squadre al match Il Paris Saint Germain nelle ultime due sfide di campionato ha collezionato due sconfitte, fallendo in entrambi i

maglia Psg Notre Dame – Domenica 21 aprile il Parigi Saint-Germain scenderà in campo contro il Monaco per provare a ottenere i punti necessari a decretare la matematica vittoria della Ligue 1. In occasione del match, che si disputerà alle 21:00, il PSG renderà un omaggio speciale ai Vigili del Fuoco di Parigi, protagonisti delle

Il comunicato ufficiale del PSG in sostegno della ricostruzione di Notre-Dame: il club francese contribuirà alla restaurazione della cattedrale "Il PSG sosterrà la ricostruzione di Notre-Dame. Il PSG condivide la commozione di tutti i parigini, dei francesi e di tutto il mondo per questa catastrofe. Vogliamo coordinare una mobilitazione che coinvolgerà tutte le forze del club, i principali partner e la comunità di tifosi".