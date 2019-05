Pronostico Espanyol vs Atletico Madrid | La Liga 04-05-2019 e Formazioni

Pronostico Real Betis vs Espanyol - La Liga 29-04-2019 e Formazioni : La Liga, 35^ giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di Real Betis-Espanyol, lunedì 29 aprile 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, Formazioni e Pronostico della partita Real Betis-Espanyol, in programma lunedì 29 aprile 2019. Entrambe vogliono concludere in bellezza la stagione: sono questi gli ingredienti del posticipo del ”Villamarin”, in programma lunedì alle ore 21, tra due squadre appaiate in classifica a ...

Pronostico Espanyol vs Getafe - La Liga 02-04-2019 - Formazioni e Info : La Liga, 30^ giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di Espanyol-Getafe, martedì 2 aprile 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, Formazioni e Pronostico della partita Espanyol-Getafe, in programma martedì 2 aprile 2019. Le sconfitte nel derby di Barcellona e con il Leganes hanno demoralizzato Espanyol e Getafe. La squadra di Cesc Rubí, dopo un ottimo avvio di campionato, si è fatta risucchiare nelle zone pericolose della ...

Pronostico Barcellona vs Espanyol - La Liga 30-03-2019 - Formazioni e Info : La Liga, 29^ giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di Barcellona-Espanyol, sabato 30 marzo 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, Formazioni e Pronostico della partita Barcellona-Espanyol, in programma sabato 30 marzo 2019. Il Camp Nou ospita il derby di Barcellona, una delle rivalità più sentite a livello europeo. Il Barça è la capolista del torneo a 10 punti di vantaggio sull’Atletico Madrid e con un ruolino di ...

Pronostico Espanyol vs Siviglia - La Liga 17-03-2019 - Formazioni e Info : La Liga, 28^ giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di Espanyol-Siviglia, domenica 17 marzo 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, Formazioni e Pronostico della partita Espanyol-Siviglia, in programma domenica 17 marzo. L’eliminazione dall’Europa League ad opera dello Slavia Praga è costata la panchina a Pablo Machin. Al suo posto è stato chiamato l’attuale ds Joaquin Caparros, che avrà il difficile ...