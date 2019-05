Pronostico Celta Vigo vs Barcellona | La Liga 04-05-2019 e Formazioni

lanotiziasportiva

(Di venerdì 3 maggio 2019) La, 36^ giornata, analisi,di, sabato 4 maggio. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi,della partita, in programma sabato 4 maggio. Dopo la vittoria con il Liverpool di mercoledì, ilgià campione di Spagna aritmeticamente si presenterà acon una formazione ampiamente rimaneggiata, in vista della sfida di ritorno di Champions League in programma martedì sera ad Anfield. Per gli uomini di Ernesto Valverde l’ostacolo da superare non sarà per niente semplice. Di fronte ci sarà una caccia di punti salvezza e che in casa è tornato a macinare punti e vittorie. La formazione di Fran Escribá non ha ancora raggiunto la salvezza e ha soli 2 punti di vantaggio sul Valladolid terzultimo. All’andata si impose ilper 2-0 con reti di ...