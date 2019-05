Programmi tv di Sabato 4 maggio Amici e Ballando con le stelle

Programmi TV di stasera - sabato 4 maggio 2019. Su La7 lo Speciale Atlantide sulla strage di Superga : Andrea Purgatori Rai1, ore 20.35: Ballando con le Stelle Sesto appuntamento con il dance show condotto da Milly Carlucci con Paolo Belli e la partecipazione di Robozao. Le coppie in gara si cimenteranno in nuove emozionanti coreografie, per dimostrare al pubblico e alla Giuria tutti i loro progressi e la voglia di arrivare in finale. Durante la serata, non mancheranno le incursioni di Robozao e, a bordo pista, i commenti di Roberta Bruzzone. ...

STASERA IN TV - i Programmi televisivi di sabato 27 aprile 2019 : Anticipazioni sulla programmazione tv di sabato 27 aprile 2019: Rai 1 dedica il prime time all’intrattenimento con lo spettacolo Ballando con le stelle, presentato come sempre da Milly Carlucci. Rai 2 trasmette un doppio appuntamento con il telefilm The Rookie (episodi Senza via d’uscita e Padri e figli). Su Rai 3, dopo Le parole della settimana, Mario Tozzi ci porta nel mondo della divulgazione con Sapiens. Su Canale 5 Maria De Filippi è ...

Programmi tv di Sabato 27 aprile - Ballando con Le Stelle e Amici : Programmi tv di Sabato 27 aprile – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 20:30 Ballando con le Stelle Rai 2 ore 21:05 The Rookie 1×09-10 1a Tv + Bull 1×04 1a Tv (qui le anticipazioni) Rai 3 ore 20:15 Le parole della settimana 21:40 Sapiens Canale 5 ore 21:15 Amici di Maria De Filippi (qui le anticipazioni) Rete 4 ore 21:30 Renegade Italia 1 ore 21:20 L’era glaciale 2 La7 ore 21:15 Assassinio a bordo è Assassinio sul ...

Programmi TV di stasera - sabato 27 aprile 2019. Su Italia1 «L’Era Glaciale 2 – Il Disgelo» : L'Era Glaciale 2 - Il Disgelo Rai1, ore 20.35: Ballando con le Stelle Quinto appuntamento con il dance show condotto da Milly Carlucci con Paolo Belli e la partecipazione di Robozao. Le coppie in gara si cimenteranno in nuove emozionanti coreografie, per dimostrare al pubblico e alla Giuria tutti i loro progressi e la voglia di arrivare in finale. Durante la serata, non mancheranno le incursioni di Robozao e, a bordo pista, i commenti di ...

Programmi TV di stasera - sabato 20 aprile 2019. Su TV8 La Passione di Cristo - su Rai Movie Il Nome della Rosa : Il Nome della Rosa - Sean Connery e Christian Slater Rai1, ore 20.35: Ballando con le Stelle Quarto appuntamento con la nuova edizione del dance show condotto da Milly Carlucci con Paolo Belli e la partecipazione di Robozao. Questo sabato ha accettato l’invito della conduttrice di Rai1 Simona Ventura: affronterà un vero e proprio “tour de force”, imparando in poche ore una coreografia realizzata per lei, ovvero una scatenatissima “samba”, da ...

STASERA IN TV - i Programmi televisivi di sabato 20 aprile 2019 : Anticipazioni sulla programmazione tv di sabato 20 aprile 2019: Rai 1 dedica la serata all’intrattenimento con lo show Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci. Rai 2 trasmette un doppio appuntamento con il telefilm The Rookie (episodi Giro di pattuglia e L’ora della morte). Su Rai 3, dopo Le parole della settimana, Mario Tozzi è alla guida del programma divulgativo Sapiens. Su Canale 5 Maria De Filippi presenta il talent show Amici. ...

Programmi tv di Sabato 20 aprile Amici e Ballando con Le Stelle : Programmi tv di Sabato 20 aprile – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 20:30 Ballando con le Stelle Rai 2 ore 21:05 The Rookie 1×07-08 1a Tv (qui le anticipazioni) NB Bull non in onda Rai 3 ore 20:15 Speciale Le Ragazze 21:35 Sapiens Canale 5 ore 21:15 Amici di Maria De Filippi (qui le anticipazioni) Rete 4 ore 21:30 Banana Joe Italia 1 ore 21:20 Un’impresa da Dio La7 ore 21:15 Assassinio a bordo è Assassinio sul Treno Tv8 ...

Programmi TV di stasera - sabato 20 aprile 2019. Su TV8 La Passione di Cristo - su Rai Movie Il Nome della Rosa : Il Nome della Rosa - Sean Connery e Christian Slater Rai1, ore 20.35: Ballando con le Stelle Quarto appuntamento con la nuova edizione del dance show condotto da Milly Carlucci con Paolo Belli e la partecipazione di Robozao. Questo sabato ha accettato l’invito della conduttrice di Rai1 Simona Ventura: affronterà un vero e proprio “tour de force”, imparando in poche ore una coreografia realizzata per lei, ovvero una scatenatissima “samba”, da ...

Programmi TV di stasera - sabato 13 aprile 2019. Su Rai2 «The Rookie» : Nathan Fillion in The Rookie Rai1, ore 20.35: Ballando con le Stelle Terzo appuntamento con la nuova edizione del dance show condotto da Milly Carlucci con Paolo Belli e la partecipazione di Robozao. Le coppie in gara si cimenteranno in nuove emozionanti coreografie, per dimostrare al pubblico e alla Giuria tutti i loro progressi e la voglia di arrivare in finale. Durante la serata, non mancheranno le incursioni di Robozao e, a bordo pista, i ...

Programmi TV di stasera - sabato 13 aprile 2019. Su Rai2 «The Rookie» : Nathan Fillion in The Rookie Rai1, ore 20.35: Ballando con le Stelle Terzo appuntamento con la nuova edizione del dance show condotto da Milly Carlucci con Paolo Belli e la partecipazione di Robozao. Le coppie in gara si cimenteranno in nuove emozionanti coreografie, per dimostrare al pubblico e alla Giuria tutti i loro progressi e la voglia di arrivare in finale. Durante la serata, non mancheranno le incursioni di Robozao e, a bordo pista, i ...

STASERA IN TV - i Programmi televisivi di sabato 13 aprile 2019 : Anticipazioni sulla programmazione tv di sabato 13 aprile 2019: Rai 1 dedica la serata all’intrattenimento con la nuova edizione di Ballando con le stelle, condotta da Milly Carlucci: Mara Venier sarà in questa puntata ballerina per una notte. Rai 2 propone il telefilm The Rookie (episodio 1×05 – Il Falco e episodio 1×06 – Il Raduno). Su Rai 3, dopo Le parole della settimana, Mario Tozzi è alla guida del programma di divulgazione ...

Programmi tv di Sabato 13 aprile Amici o Ballando con le stelle? : Programmi tv di Sabato 13 aprile – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 20:30 Ballando con le stelle Rai 2 ore 21:05 The Rookie 1×05-06 1a Tv + Bull 3×03 1a Tv (qui le anticipazioni) Rai 3 ore 20:15 Le Parole della settimana 21:45 Sapiens Canale 5 ore 21:15 Amici di Maria De Filippi (qui le anticipazioni) Rete 4 ore 21:30 Io sto con gli ippopotami Italia 1 ore 21:20 Robinson Crusoe 1a Tv La7 ore 21:15 Little Murders Tv8 ore ...

Programmi TV di stasera - sabato 6 aprile 2019. Su Italia1 «Rio 2 – Missione Amazzonia» : Rio 2 - Missione Amazzonia Rai1, ore 20.35: Ballando con le Stelle Secondo appuntamento con la nuova edizione del dance show condotto da Milly Carlucci con Paolo Belli e la partecipazione di Robozao. Le coppie in gara sono composte da Suor Cristina – Team Oradei (Stefano Oradei, Giulia Antonelli e Jessica De Bona); Manuela Arcuri – Luca Favilla; Ettore Bassi – Alessandra Tripoli; Milena Vukotic – Simone Di Pasquale; Nunzia De Girolamo – ...

STASERA IN TV - i Programmi televisivi di sabato 6 aprile 2019 : Anticipazioni sulla programmazione tv di sabato 6 aprile 2019: Su Rai 1 Milly Carlucci è alla guida dello show Ballando con le stelle. Su Rai 2 la serata è all’insegna della serialità americana: alle 21.05 andranno in onda due episodi di The Rookie (Il piano B e Lo scambio), seguito da Bull (episodio Il dovere del giudizio). Su Rai 3, dopo Le parole della settimana, Mario Tozzi conduce il programma di divulgazione Sapiens, dedicato al terremoto ...