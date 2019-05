Prime scene inedite de La Casa di Carta 3 nel nuovo video trailer & recap | i grandi

optimaitalia

(Di venerdì 3 maggio 2019)Manca ormai sempre meno al debutto dei nuovi episodi e lede Ladi3 sono appena state diffuse in una metà tradelle stagioni precedenti.Cosa sognavano gli spiantati rapinatori della Zecca spagnola messi insieme dal visionario "Professore" Sergio Marquina e cosa hanno effettivamente ottenuto dopo il colpo incredibilmente riuscito?Ildi Netflix mette a confronto ambizioni e realtà a partire dai sogni che i singoli personaggi avevano espresso durante i mesi di preparazione del colpo alla Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (o Realde la Moneda) di Madrid, durante il quale non hanno tecnicamente rubato ma hanno stampato denarodi zecca - per usare un gioco di parole - da portare via in paradisi tropicali.Nonostante ingenti perdite umane (ben tre rapinatori sono morti durante l'assalto alla Zecca), la ...

AnnaSpocchiossa : RT @OptiMagazine: Prime scene inedite de #LaCasadiCarta3 nel nuovo video trailer & recap: i grandi sogni e la realtà dopo la rapina #LaCasa… - OptiMagazine : Prime scene inedite de #LaCasadiCarta3 nel nuovo video trailer & recap: i grandi sogni e la realtà dopo la rapina… - cesco_78 : @Clodo76 @eliseomartelli @FurkanMurat98 Sono alle prime scene, sono fuggito con l’androide donna e la figlia del pazzo -