Premier | Guardiola | “Il ko in Champions non condizionerà il Liverpool”

(Di venerdì 3 maggio 2019) Le parole di Pepnella conferenza di presentazione del match diLeague contro il Leicester, penultimo atto del duello con il Liverpool: “E’ stata una bellissima partita, mi sono divertito. Il Liverpool è stato straordinario e non si farà condizionare dallla sconfitta. Ha lottato tanto in questa stagione, col Newcastle non avrà una gara facile come non l’avremo noi col Leicester. Messi ha fatto la differenza? Certo ma il Barcellona si è difeso molto bene e ha sconfitto una squadra incredibile come il Liverpool, che deve essere orgoglioso di aver giocato con coraggio e personalità in uno degli stadi più difficili al mondo“. La corsa al titolo passerà da due allenatori con un passato al Liverpool: Benitez, oggi ai Magpies, e Rodgers, sulla panchina del Leicester. “Ma vorranno vincere entrambi, non riesco a immaginare di affrontare la ...

