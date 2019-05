Pordenone | Tesser prolunga dopo l’impresa della promozione | i dettagli del rinnovo

calcioweb.eu

(Di venerdì 3 maggio 2019) Ilha conquistato una storicanel campionato di Serie B, merito anche e soprattutto dell’allenatore Attilioche guiderà la squadra anche nella prossima stagione. Si tratta di un segnale di continuità da partesocietà che proverà ad affrontare una stagione tranquilla nel prossimo campionato. L’accordo è stato raggiunto fino al 2021. “Sono felicissimo di proseguire il percorso iniziato lo scorso luglio – sono le parole del tecnico – Lain B e’ un risultato straordinario, quanto meritato per il lavoro svolto da societa’, squadra e staff. Un premio per tutta la comunita’se, che ci e’ sempre stata vicina e sta vivendo un sogno bellissimo. Adesso pensiamo all’ultima giornata di campionato, alla Supercoppa e poi lavoreremo al massimo per la serie B”, ha ...

TrivenetoGoal : Pordenone, Lovisa convince Tesser che rinnova fino al 2021: “Felicissimo di proseguire questo percorso” - NewsTuttoC : UFFICIALE - Pordenone, Tesser confermato. E prolunga fino al 2021 - BombeDiVlad : Pordenone, Tesser: “Il Lecce gioca un gran calcio” -