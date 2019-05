Pompeo e Lavrov si incontreranno per discutere della situazione in Venezuela

huffingtonpost

(Di venerdì 3 maggio 2019) Russia e Usa hanno concordato che un incontro tra i capi delle diplomazie dei due Paesi, Serghieie Mike, si svolgerà il 6-7 maggio a Rovaniemi, in Finlandia, a margine di una riunione del Consiglio Artico: lo ha confermato alla Tass il vice ministro degli Esteri russo Serghiei.Al centro dei colloqui dovrebbe esserci lain. “Sì, l’incontro è stato concordato”, ha detto Riabkov quando gli è stato chiesto seintendessero davvero incontrarsi a una riunione del Consiglio Artico a livello di ministri in programma in Finlandia il 6-7 maggio.Nei giorni scorsi i due avevano avuto uno scontro telefonico durissimo, proprio in merito allanel Paese sudamericano. Dopo le parole disu un possibile intervento militare pro Guaidó, il suo omologo di Mosca aveva intimato ...

