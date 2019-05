Pomeriggio 5 - Ines Trocchia scollatissima e D'Urso nel panico : "Sta uscendo fuori il capezzolo sinistro" : Ieri, nel salotto pomeridiano di Canale 5, Barbara D'Urso ha evitato, per un pelo, un piccante incidente. Tra le opinioniste c'era Ines Trocchia , modella e soubrette napoletana che si è presentata in trasmissione con un succinto abito azzurro dallo scollo vertiginoso. E' stato proprio lo scollo a tr

Pomeriggio 5 - Ines Trocchia rivela : "Ho avuto avances da alcuni calciatori" : Nei salotti di Barbara d'Urso spesso e volentieri ritroviamo bellezze mozzafiato da copertina, anche in questo caso Pomeriggio cinque non ha deluso le aspettative ospitando in studio Ines Trocchia giovane modella 24enne e presenza in trasmissioni come Calciomercato su Sportitalia, Tiki Taka e altri programmi sportivi.Recentemente il suo volto e le sue forme sono state fotografate e pubblicate per diverse importanti riviste ma soprattutto ...