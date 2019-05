Pole a Spa per Toyota GAZOO Racing

motorinolimits

(Di venerdì 3 maggio 2019)will start the penultimate round of the 2018-2019 FIA WEC fromposition after another clean sweep of the front row in today’s qualifying for the Total 6 Hours of Spa-Francorchamps. The #7 TS050 HYBRID of Mike Conway, Kamui Kobayashi and José María López earned the bonus point forposition to … L'articoloa Spa perMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

federicob95 : RT @P300it: WEC | Spa-Francorchamps: Conway e Kobayashi portano in pole la Toyota #7: Per la quinta volta nella superseason 2018-2019 del W… - P300it : WEC | Spa-Francorchamps: Conway e Kobayashi portano in pole la Toyota #7: Per la quinta volta nella superseason 201… - FormulaPassion : #WEC | #Toyota in pole alla #6hSpa con #Conway e #Kobayashi -