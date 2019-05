Plauen | Germania | uomo guida ubriaco la carrozzina elettrica | multato

Blastingnews

(Di venerdì 3 maggio 2019) In una cittadina della, più precisamente a, undisabile è stato fermato dalla Polizia eperchéva la suain stato di ebbrezza. Ad avvisare le forze dell'ordine che qualcosa non andava è stato un passante, il quale si era reso conto che l'stava dando in escandescenza per aver terminato la batteriadel mezzo.Il disabile, che è stato subito sottoposto all'alcol test, aveva un tasso etilico cinque volte superiore al limite consentito, ed ovvero di 2,5 g/litri. Per questo, essendo lain stato di ebbrezza un reato molto grave in, l'è statoe costretto a pagare una sanzione pecuniaria salatissima. Qualora decidesse di non pagarla e di presentare un ricorso, inoltre l'potrebbe finire anche in galera....

giusmo1 : RT @ReginaCatrambon: #Germania #1maggio Con batteria e uniforme: i nazionalsocialisti per strada #Plauen, com’è possibile che la polizia te… - ReginaCatrambon : #Germania #1maggio Con batteria e uniforme: i nazionalsocialisti per strada #Plauen, com’è possibile che la polizia… - gaelle14juillet : Succede in #Germania a #Plauen Sassonia -