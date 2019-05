Più estese del previsto le rimodulazioni Vodafone di 2 | 99 euro | avvertimenti per l’estate

optimaitalia

(Di venerdì 3 maggio 2019)Ci sono alcune importanti informazioni che dobbiamo analizzare meglio a proposito dellein arrivo dalla prossima estate. Dopo aver condiviso un bollettino qualche settimana fa, infatti, ci sono dei dettagli extra che possiamo prendere come punto di riferimento per chi è destinato ad andare incontro ai tanto temuti aumenti. Il riferimento in questo caso cade in modo specifico sui rincari che scatteranno ufficialmente dal prossimo 7 luglio, per un target almeno sulla carta ben preciso.Perché dico "almeno sulla carta"? Quando sono state diramate le prime informazioni sullein questione, erano stati individuati piani ben precisi. Mi riferisco più in particolare a Internet Unlimited, Internet Unlimited +, Internet & TV Sport,One oOne Pro TV per le quali è in programma un aumento di 2,99al mese. Come accennato, ...

