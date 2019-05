Piazzapulita | Di Stefano contro Formigli | Monologo di Gentiloni prima di me

blogo

(Di venerdì 3 maggio 2019)Ingresso in studio e subito polemica. Manlio Diva all’attacco di Corrado, accusato di aver apparecchiato la puntata diin favore di Paolo, ospitedi lui.“Abbiamo sentito un’ora di”, sbotta il sottosegretario agli Esteri. “Quale?”, gli domanda il conduttore. “Quello di, vi ringrazio perché ci ha ricordato il motivo per cui il Pd è scomparso. Alla vostra domanda quali sono le loro proposte non ho sentito risposte”., Di: "didi me" (Video) pubblicato su TVBlog.it 03 maggio 2019 03:10.

