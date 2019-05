Piazza Affari | Fincantieri sale verso 1 | 091 Euro

Piazza Affari : Fiera Milano in rally : Grande giornata per illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,17%. Su base settimanale, il ...

Piazza Affari : seduta euforica per Safilo : Rialzo per il produttore di occhiali da sole e da vista , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,50%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in ...

Piazza Affari : movimento negativo per Tenaris : Ribasso per il produttore di tubi per l'esplorazione e la produzione di gas , che presenta una flessione dell'1,87%. L'andamento di Tenaris nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore ...

Piazza Affari : allunga il passo Banca MPS : Prepotente rialzo per l' istituto di Rocca Salimbeni , che mostra una salita bruciante del 4,02% sui valori precedenti. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE ...

Piazza Affari in rosso. Vendite sui petroliferi - balzano GIMA e Safilo. FTSE MIB -0 - 78% : "Pensiamo che la nostra posizione politica sia appropriata al momento, non vediamo la necessità di modificarla in un senso o nell'altro". Per quanto riguarda i dati macroeconomici della giornata, ...

Piazza Affari in rosso. Vendite sui petroliferi - balzano GIMA e Safilo. FTSE MIB -0 - 78% : "Pensiamo che la nostra posizione politica sia appropriata al momento, non vediamo la necessità di modificarla in un senso o nell'altro". Per quanto riguarda i dati macroeconomici della giornata, ...

Piazza Affari : ingrana la marcia Safilo : Effervescente il produttore di occhiali da sole e da vista , che scambia con una performance decisamente positiva del 15,25%. Comparando l'andamento del titolo con il World Luxury Index , su base ...

Piazza Affari prosegue incerta assieme alle altre Borse europee : ... che scontano le incertezze sulla Brexit ed i dati sul PMI manifatturiero dell'Eurozona, che conferma le difficoltà dell'economia dell'area della moneta unica. Cautela anche in vista di alcuni ...

Piazza Affari prosegue incerta assieme alle altre Borse europee : ... che scontano le incertezze sulla Brexit ed i dati sul PMI manifatturiero dell'Eurozona, che conferma le difficoltà dell'economia dell'area della moneta unica. Cautela anche in vista di alcuni ...

Piazza Affari in rosso con le altre Borse europee : Indicazioni negative sono appena giunte dai PMI manifatturieri della Zona Euro , che confermano un'economia in difficoltà. L' Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile su 1,121. Retrocede di poco ...

La manifattura italiana prova a reagire - ma Piazza Affari parte negativa : Milano. L'industria manifatturiera italiana è ancora in contrazione, ma mostra segnali di ripresa. Nel mese di aprile, l'indice delle piccole e medie imprese del settore (misurato da Ihs Markit) è cresciuto rispetto al mese di marzo fino a 49,1 punti, superando le attese degli analisti e posizionand

Piazza Affari in rosso con le altre Borse europee : Indicazioni negative sono appena giunte dai PMI manifatturieri della Zona Euro , che confermano un'economia in difficoltà. L' Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile su 1,121. Retrocede di poco ...

In flessione il comparto alimentare a Piazza Affari - -1 - 34% - : Giornata in scivolata per l' indice del settore alimentare italiano , che si muove peggio dell'andamento sulla parità del settore alimentare europeo . Il FTSE Italia Food & Beverage ha aperto a quota ...

Piazza Affari : giornata depressa per CIR : Pressione sulla holding italiana , che tratta con una perdita dell'1,82%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di CIR evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE ...