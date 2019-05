Piacenza | il giallo di Emanuela scomparsa | un video è al vaglio degli inquirenti

Blastingnews

(Di venerdì 3 maggio 2019) LadiSaccardi è sempre più avvolta nel mistero. La donna, 47enne residente a San Giorgio (piccolo centro in provincia di) ha fatto perdere le sue tracce il 23 aprile. Nei giorni scorsi, le ricerche sono state ufficialmente sospese. Gli, però, stanno ancora portando avanti l'attività investigativa e, come riportato dalla stampa locale, in queste ore si stanno concentrando su unIlSaccardi, martedì 23 aprile, è uscita di casa con i figli intorno alle 7:00 del mattino. Dopo averli accompagnati dai nonni (nella vicina San Polo di Podenzano) si è diretta al lavoro (è cassiera presso il Gigante di San Nicolò). La donna, però, non è mai arrivata al supermercato: la sua auto, una Yaris bianca, è stata trovata a, in una zona - quella di Piazzale Milano - che la donna non era solita frequentare. Proprio le telecamere di ...

