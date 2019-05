Philip Morris | Iqos potrà essere venduto anche negli Stati Uniti

Philip Morris - gli Stati Uniti venderanno le sigarette Iqos : Una prospettiva di crescita per Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna, se si considera che il mercato americano rappresenta il più grande mercato al mondo dopo la Cina". Per quanto ...

Philip Morris lancia una società di assicurazioni sulla vita che offre sconti agli ex fumatori : Il gigante del tabacco Philip Morris International ha creato una società di assicurazioni sulla vita in Gran Bretagna che offrirà sconti significativi ai fumatori che smettono o che abbandonano la sigaretta in tabacco per utilizzare dei prodotti alternativi. Ne dà notizia il quotidiano britannico Independent.Le quote della nuova società, che si chiama Reviti, sono tutte possedute da Philip Morris: offrirà ai ...

Philip Morris International presenta IQOS World Revealed by Alex Chinneck : L'artista britannico Alex Chinneck inaugura l'installazione IQOS World Revealed, progetto con cui Philip Morris International partecipa alla Milano Design Week 2019. Dal 9 al 14 aprile, presso lo ...

Philip Morris taglia prezzi nuovi prodotti a tabacco riscaldato : Philip Morris ha annunciato di avere tagliato di 50 centesimi il prezzo dei prodotti a tabacco riscaldato. Una scelta - come spiega al 'Messaggero' Eugenio Sidoli, presidente della filiale italiana ...

Philip Morris investe in Italia 500 milioni di euro su filiera tabacco : Philip Morris acquistera' nei prossimi cinque anni meta' del tabacco prodotto in Italia, con un investimento totale di 500 milioni di euro. Sono questi i termini principali dell'accordo siglato dall'azienda oggi a Roma, insieme al ministro delle Politiche agricole, Gian Marco Centinaio. L'intesa, la terza di questo genere siglata dall'azienda, riguardera' mille imprese concentrate in Veneto, Umbria e Campania, per un impegno di 21 milioni di ...

