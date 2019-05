Pfas | sangue contaminato anche a Trissino centro

Pfas in Veneto : cosa sono e valori sangue alterati. Le sostanze pericolose : Pfas in Veneto: cosa sono e valori sangue alterati. Le sostanze pericolose È disponibile l’ultimo report della Regione Veneto (n. 9 di marzo 2019) in merito alle analisi sulle concentrazioni di Pfas nel sangue, nel periodo di riferimento luglio 2018-marzo 2019 sui cittadini veneti che risiedono nella zona rossa tra Vicenza, Padova e Verona. I risultati hanno dimostrato come rispetto al precedente rapporto siano raddoppiati i cittadini con ...