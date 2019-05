Pestato da bulli | online video maltrattamenti del 2012

Pestato da bulli - 8 in carcere : Il gip del tribunale ordinario di Taranto ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico dei due maggiorenni arrestati nei giorni scorsi dalla polizia nell'ambito dell'inchiesta ...

Uomo bullizzato e Pestato a morte da una baby gang a Manduria : 8 fermi - 6 sono minori : La polizia sta eseguendo i l fermo di otto persone, di cui sei minori , della cosiddetta Comitiva degli Orfanelli , considerata responsabile del pestaggio di Antonio Cosimo Stano, il 65 enne deceduto ...

Pestato da bulli - l'amico : "In ospedale mi ha guardato poi più nulla" : di Silvia Mancinelli "Sono andato a trovarlo in ospedale, ha sentito la mia voce e si è voltato verso di me. Poi più nulla". Così all'AdnKronos Fabio Di Noi, amico d'infanzia di Antonio Cosimo Stano , ...

Pestato da bulli - una mamma : "Mi sento responsabile" : di Silvia Mancinelli "Mi sento responsabile io dell'assenza di umanità dimostrata da mio figlio, anche solo per aver condiviso un video girato da altri. In casa viviamo male, non dormiamo. 'Perché?' ...

Pestato da bulli - la maestra : "Impuniti fin da piccoli" : dall'inviata Silvia Mancinelli "Per carità la noia. Se ci fossero un cinema e un teatro a Manduria non esisterebbero le baby gang? Qui il problema è uno, ma costa ammetterlo: questi ragazzini vivono ...

Pestato da bulli - "condizioni critiche prima del ricovero" : di Silvia Mancinelli "Le condizioni di Antonio Cosimo Stano erano drammatiche già prima del ricovero. Quando è arrivato in ospedale il quadro che ci siamo trovati davanti era di choc settico". A ...

Pestato da bulli - 17enne : "Video solo per ridere" : di Silvia Mancinelli "Io non l'ho mai toccato, ero nella chat, anzi nelle chat. Ma era solo per ridere che facevamo girare quei video, mica lo volevamo morto". Il ragazzino senza barba non somiglia ai ...