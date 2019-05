ansa

(Di venerdì 3 maggio 2019) TARANTO, 3 MAG - Il gip del Tribunale di Taranto non ha convalidato i fermi, ritenendo non sussistente il pericolo di fuga, dei duecoinvolti nell'indagine sulle violenze compiute ai danni ...

Agenzia_Ansa : La polizia sta eseguendo il fermo di otto persone, di cui 6 minorenni, per il decesso del pensionato di #Manduria p… - AnsaPuglia : Pestato a morte, carcere per maggiorenni. Stessa decisione adottata ieri sera dal gip minorile #ANSA - contribuenti : Pestato a morte, carcere per maggiorenni -