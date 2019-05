TelevideoRai101 : Pesaro. Pensionato ucciso, 4 arresti - We_Pesaro : RT @fpincio: Pensionato ucciso a #Pesaro, quattro arresti - fpincio : Pensionato ucciso a #Pesaro, quattro arresti -

I Carabinieri dihanno arrestato quattro persone per l'omicidio di Sesto Grilli,di 74 anni, trovato morto, legato e imbavagliato nella sua abitazione di San Lorenzo in Campo la notte del 17 marzo scorso. Per il delitto, probabilmente scaturito da una rapina, sono finite in carcere persone originarie della Calabria ma residenti tra Marche ed Emilia Romagna: tra gli elementi d'accusa tracce genetiche, per due arrestati, e filmati di telecamere di videosorveglianza.(Di venerdì 3 maggio 2019)