Perugia | festival di letteratura ispanoamericana

Love Film Festival/presentato il programma dell'edizione 2019 - a Perugia dal 2 al 6 maggio : Inoltre, saranno presenti lungo le vie della città spettacoli itinerari di performer Marvel e Disney organizzati dalla Procacci Entertainments per spettacolizzare il Festival come non mai. Sempre ...

Gratteri al Festival del giornalismo di Perugia : 'La politica parla poco di 'ndrangheta - speriamo che però poi arrivino i fatti' · LameziaClick LameziaClick : 'La politica parla poco di 'ndrangheta, speriamo che però poi arrivino i fatti. Pare che si stiano attrezzando per presentare nuove norme: aspettiamo di leggerle e poi ne valuteremo l'efficacia'. Nicola ...

Festival Perugia - Saviano sulle contraddizioni di Salvini : “Dai 49 milioni della Lega ai leghisti calabresi vicini alla ‘ndrangheta” : Dal palco del teatro Morlacchi, in occasione del Festival del Giornalismo a Perugia, lo scrittore Roberto Saviano smantella svariate dichiarazioni propagandistiche del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, immergendosi anche nell’analisi minuziosa della sua comunicazione social. Saviano si sofferma in particolare sulla visita di Salvini a Rosarno il 17 marzo 2018, in occasione del suo tour post-elettorale in Calabria, dove il ...

Festival Perugia - Saviano sulle contraddizioni di Salvini : dai 49 milioni della Lega ai leghisti calabresi vicini alla ‘ndrangheta : Dal palco del teatro Morlacchi, in occasione del Festival del Giornalismo a Perugia, lo scrittore Roberto Saviano smantella svariate dichiarazioni propagandistiche del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, immergendosi anche nell’analisi minuziosa della sua comunicazione social. Saviano si sofferma in particolare sulla visita di Salvini a Rosarno il 17 marzo 2018, in occasione del suo tour post-elettorale in Calabria, dove il ...

Festival del giornalismo di Perugia - Peter Gomez all’incontro “Storia segreta della ‘ndrangheta” : segui la diretta : A Palazzo dei Priori, a Perugia, per il Festival del giornalismo, Peter Gomez, direttore de IlFattoQuotidiano.it e di FQ Millennium, prende parte all’incontro Storia segreta della ‘ndrangheta. Una lunga e oscura vicenda di sangue e potere (1860-2018)”. Ecco la diretta. L'articolo Festival del giornalismo di Perugia, Peter Gomez all’incontro “Storia segreta della ‘ndrangheta”: segui la diretta proviene da Il Fatto ...

Perugia - Forza Nuova attacca il giornalista Berizzi e Luxuria 'No al Festival di infami e pervertiti' : Con un post su Facebook il gruppo di estrema destra Forza Nuova ha rivendicato uno striscione apparso ieri a Perugia, dove si sta svolgendo il Festival internazionale del giornalismo. 'No al Festival ...

Perugia - Forza Nuova attacca il Festival del giornalismo : "Infami e pervertiti" : Il gruppo di estrema destra espone uno striscione contro la manifestazione e in un post su Facebook si scaglia il giornalista di Repubblica Paolo Berizzi, l'ex parlamentare Vladimir Luxuria e don Zanotelli

Festival Perugia - Travaglio : “Tria? Per grandi giornali lui è Immacolata Concezione e conflitto interessi è buono e giusto” : Parte conclusiva dell’intervento del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, alla 13ma edizione del Festival del giornalismo di Perugia. Nel suo “Un anno di balle”, Travaglio si sofferma sarcasticamente sulla figura del ministro dell’Economia del governo gialloverde: “Giovanni Tria è un mistero. Il terzo segreto di Fatima ormai è noto, mancano quello della fossa delle Marianne e forse dello yeti. Ma di ...

Festival Perugia - Travaglio : “Titoli di certi giornali sono migliore garanzia di vita per questo governo scombiccherato” : Alla 13ma edizione del Festival del giornalismo a Perugia, il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, in un incontro tenutosi al teatro Morlacchi, snocciola tutte le balle che hanno cadenzato l’ultimo anno. Tra le bubbole, Travaglio menziona “la quinta balla, ovvero l’apocalisse”, cioè i titoli catastrofici dei giornali mainstream sull’attuale esecutivo. E premette: “La nostra situazione economica è ...

Cambiamenti climatici e informazione al Festival di giornalismo di Perugia : 'L'informazione dovrebbe concentrarsi sulle soluzioni, sugli strumenti che abbiamo a disposizione e sulle informazioni che vengono dalla scienza - ha sottolineato -. Lo sforzo degli scienziati del ...

Mahmood al Festival del Giornalismo di Perugia il 7 aprile per parlare della Giovantù Bruciata : Mahmood al Festival del Giornalismo di Perugia, tra gli ospiti della nuova edizione in programma dal 3 al 7 aprile 2019. Il vincitore in carica del Festival di Sanremo sarà protagonista di un incontro con il giornalista Luca Valtorta di La Repubblica. L'appuntamento è in programma per domenica 7 aprile dalle ore 20.30 alle ore 21.30 presso il Teatro Morlacchi di Perugia. L'ingresso a tutti gli eventi del Festival del Giornalismo è libero e ...

A Perugia il Festival del giornalismo : in primo piano disinformazione e inchieste. Presenti Peter Gomez e Marco Travaglio : Il giornalismo mondiale fa tappa a Perugia. Da mercoledì a domenica nel capoluogo dell’ Umbria si tiene la XIII edizione del Festival Internazionale del giornalismo, il più importante media event del panorama internazionale. Il Festival accoglie esperti, giornalisti, accademici, attivisti e pubblico da ogni parte del mondo. In totale saranno Presenti 600 speaker in quasi 300 eventi condensati in cinque giorni. Gli argomenti? Si va dalla ...

Perugia - al festival del giornalismo Manolo Lanaro presenta Gvpress : “Non siamo serie B. Videomaker sia riconosciuto” : “E’ venuto il momento che la figura del Videomaker venga riconosciuta attraverso una legittimazione nel contratto giornalistico nazionale”. Così Manolo Lanaro, giornalista e Videomaker de ilfattoquotidiano.it, fondatore dell’associazione Gvpress, durante l’intervento In video veritas al festival del giornalismo di Perugia: “Il Videomaker non è più una figura di serie B nel mondo del giornalismo. ...

Via al Festival giornalismo di Perugia : Perugia, 2 APR - Sarà il luogo di incontro privilegiato per la discussione sul giornalismo e su temi cruciali che riguardano la società contemporanea il Festival del giornalismo, 13/a edizione, in ...