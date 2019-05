Perché la Polizia ha diffuso il video della baby gang di Manduria

Polizia - sanzionato per quattro rondelle. Provvedimento nullo ma solo Perché “l’agente era già in pensione” : “L’azione disciplinare è stata attivata dopo il pensionamento del dipendente”, per cui nullo è il disciplinare, nulla la censura e quella macchia sul foglio matricolare va cancellata. Finisce così la vicenda dell’ex poliziotto del carcere di Como sanzionato per aver riconsegnato l’arma di servizio senza alcune microscopiche rondelle che si trovano all’interno del calcio. La notizia aveva provocato indignazione in rete per l’abnormità del ...

Picchia - rade e spoglia la moglie Perché non balla con i suoi amici/ E la polizia... : Prima ha Picchiato la moglie, poi ha deciso di umiliarla spogliandola e radendola a zero. Ci si chiederà il perché di un gesto tanto vile