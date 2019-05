Per gli italiani è Salvini a guidare la politica estera

Statte : 'L'ora di lezione non basta' - oggi conferenza stampa In Puglia povertà educativa Per un minorenne su tre : Questi dati dimostrano, come peraltro confermano tristi episodi di cronaca, che anche sul nostro territorio la "povertà educativa" non riguarda solo nuclei familiari disagiati, ma anche famiglie ...

Rugby - gli All Blacks sbarcano in Italia Per un clinic a Milano : All Blacks clinic in quel di Milano per avvicinare ragazzi e ragazze al mondo del Rugby nel quale i neozelandesi sono maestri Un campus formativo, ideato appositamente e dedicato ai giovani rugbisti, organizzato per la prima volta in Italia. Questa è l’iniziativa di New Zealand Rugby che porterà l’All Blacks clinic a Milano nel cuore dell’estate. L’All Blacks clinic è un evento tecnico ed educativo aperto a 100 ...

Il Consiglio federale deve fare di più Per la libertà di stampa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Trucchi Alexa : dodici dritte Per sfruttare l’assistente al meglio : (Foto: Amazon) Grazie a una serie di pratici e utili Trucchi Alexa può allargare il proprio orizzonte estendendolo a funzionalità che spaziano in ogni ambito. Spesso, infatti, si usa l’assistente vocale di Amazon solo per una piccola percentuale delle potenzialità che invece può offrire. Per questo motivo abbiamo selezionato dodici dritte da imparare subito. Cambia la parola di attivazione Alexa Non è necessario per forza che lo speaker si ...

Whatsapp a lavoro Per migliorare le note audio : Whatsapp sta lavorando con nuove funzioni per migliorare le sue note audio e le registrazioni vocali. Due sono già in fase di sperimentazione

Street food - musica e spettacoli : ALEmeraviglia Per un compleanno suPer : Williams a cura della compagnia teatrale di Stabilimento delle arti -fino alle 19:00, spettacoli itineranti e flash-flash-mo a cura di: Elfo Milfo e Giullare, Street Band Tamarros, sbandieratori, ...

Blake Lively è incinta : terzo figlio Per la star di Gossip Girl e Ryan Reynolds : Sembrava il famoso Pikachu quello sotto braccio a Ryan Reynolds e invece era la bella Blake Lively di nuovo incinta. A parte gli scherzi e le battute che in queste ore stanno correndo sui social, sembra proprio che nessuno si aspettasse di vedere la star di Gossip Girl di nuovo incinta quando ieri sera si è preparato per la première di Pokémon: Detective Pikachu, ma così è stato. Quando Blake Lively e Ryan Reynolds si sono presentati sul red ...

Blackstone fa causa a Cairo Per 300 milioni - ma non glielo dice di Persona : Milano. Nella querelle per l’immobile di via Solferino, la storica sede del Corriere della sera a Milano, il fondo d’investimenti americano Blackstone sposta il tiro dal gruppo Rcs al suo presidente e principale azionista, Urbano Cairo, ritenendo che sia in prima persona responsabile della presunta

Dieta Dott Migliaccio Per dimagrire : 3 giorni depurativi : La Dieta del Dott Migliaccio dura 3 giorni e consente dimagrire di circa 2 kg e di rimettere in moto il metabolismo e disintossicarsi.

Maria De Filippi - tutto l'amore Per Gabriele : 'È stato lui a scegliere me e Maurizio' : Maria De Filippi ha dimostrato nel corso di questi lunghi anni di avere uno straordinario talento come conduttrice che le ha consentito di instaurare un legame speciale con i milioni di telespettatori italiani. Al momento la presentatrice è impegnata, tra le tante cose, nella conduzione di un talent show storico come 'Amici' che in questa stagione è diventato maggiorenne, in quanto sono passati diciotto anni dalla prima puntata. La moglie di ...

Agrigento : successo della mostra 'Akrasauro' - Per gli appassionati dei lucertoloni giganti : I dinosauri rivivono in Sicilia e lo fanno in una mostra che si è svolta ad Agrigento, al PalaCongressi nel Villaggio Mosè, in occasione della fiera Agrigento Expò, dal 24 aprile all'1 maggio. "Akrasauro" nasce dall'idea di Luca Castronovo con la collaborazione di Mario Pardo, un'esposizione che ha offerto al pubblico la possibilità di vedere delle vere e proprie riproduzioni in scala 1.0 dei famosi rettili preistorici. Tra questi l'Anhaguera, ...

Caldara - ennesimo infortunio Per il difensore del Milan [DETTAGLI] : ennesimo brutto infortunio per Mattia Caldara. Proprio quando il difensore del Milan sembrava aver superato i problemi fisici, arriva un nuovo stop: rottura del legamento crociato del ginocchio è l’esito degli accertamenti medici presso la clinica Villa Stuart di Roma. Caldara, infortunatosi oggi a Milanello, verrà operato domani mattina dal Professor Pier Paolo Mariani. Da accertare con esattezza i tempi di recupero, che andranno ...

Martina Maccari - moglie di Leonardo Bonucci/ 'Ecco Perché non vado più allo stadio' : Martina Maccari è la moglie di Leonardo Bonucci, il difensore della Juventus ospite di 'A raccontare comincia tu' di Raffaella Carrà su Rai3

Palermo - il gruppo Arena sarà lo sponsor sulle maglie Per le ultime partite : Il gruppo Arena sarà lo sponsor di maglia del Palermo con il marchio Deco Mainper per le ultime due gare del campionato di Serie B contro Ascoli e Cittadella. La sponsorship con l’azienda leader della grande distribuzione del Sud Italia è stata siglata in sinergia con Damir, partner commerciale dell’Unione sportiva Città di Palermo. Il gruppo Arena attraverso l’espansione capillare di punti vendita in tutto il territorio ...