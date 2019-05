Pensionato ucciso | 4 arrestati da Cc

Pensionato ucciso nel Pesarese : 4 arrestati - incastrati da video e Dna - : Sesto Grilli, di 74 anni, fu trovato morto, legato e imbavagliato nella sua abitazione di San Lorenzo in Campo, la notte del 17 marzo scorso. In carcere persone originarie della Calabria ma residenti ...

Pensionato ucciso nel Pesarese : 4 arrestati - incastrati da video e Dna : Pensionato ucciso nel Pesarese: 4 arrestati, incastrati da video e Dna Sesto Grilli, di 74 anni, fu trovato morto, legato e imbavagliato nella sua abitazione di San Lorenzo in Campo, la notte del 17 marzo scorso. In carcere persone originarie della Calabria ma residenti tra Marche ed Emilia Romagna. Delitto forse scaturito da una ...

Pesaro - catturati grazie al Dna i killer del Pensionato ucciso due mesi fa : Pesaro. Presi i killer di Sesto Grilli, il pensionato ucciso due mesi fa a Pesaro, grazie alle telecamere e ai test genetici. Probabilmente si è trattato di una rapina finita male. I carabinieri di ...

Pensionato ucciso - confermato il carcere per i due maggiorenni : 'Famiglie non sanno educarli' : Terrorizzato, preso in giro, costretto a invocare aiuto:, il 66enne di morto il 23 aprile ucciso di botte da una baby gang era braccato dai suoi aguzzini. Lo scrive il gip confermando il carcere per i ...

Pensionato ucciso a Manduria - il gip 'Maggiorenni in carcere perché famiglie incapaci di educarli e controllarli' : 'I nuclei familiari degli indagati hanno dato prova di incapacità a controllare ed educare i giovani': è questo il motivo per cui sono finiti in carcere gli otto ragazzi che avrebbero aggredito il ...

Pensionato ucciso - confermato il carcere per i due maggiorenni. Il gip : 'Braccato dai suoi aguzzini' : Terrorizzato, preso in giro, costretto a invocare aiuto:, il 66enne di morto il 23 aprile ucciso di botte da una baby gang era braccato dai suoi aguzzini. Lo scrive il gip confermando il carcere per i ...

Pensionato ucciso di botte : confermato il carcere per i due maggiorenni : Il gip del Tribunale di Taranto non ha convalidato i fermi, ritenendo non sussistente il pericolo di fuga, dei due maggiorenni coinvolti nell'indagine sulle violenze compiute ai danni di , il 66enne ...

Manduria - Pensionato ucciso di botte : confermato il carcere per i due maggiorenni : Il gip del Tribunale di Taranto non ha convalidato i fermi (ritenendo non sussistente il pericolo di fuga) dei due maggiorenni coinvolti nell'indagine sulle violenze compiute ai danni di Antonio...

Giorgia Meloni a Manduria per ricordare il Pensionato ucciso dalla baby gang : 'Ora pugno di ferro' : ' Oggi sono stata a Manduria per portare un mazzo di fiori davanti casa di Antonio, 66enne seviziato e torturato da una baby gang e poi tragicamente morto. Fratelli d'Italia sta depositando in questi ...

Pensionato ucciso da baby gang a Manduria - interrogati gli 8 ragazzi fermati : "Dispiaciuti e provati" : Due maggiorenni (di 19 e 22 anni) e sei minorenni sono indagati per i reati di tortura, con l'aggravante della crudeltà, sequestro di persona, violazione di domicilio e danneggiamento

Pensionato ucciso da baby gang a Manduria - oggi l'interrogatorio degli 8 ragazzi fermati : Sono stati fissati per questa mattina gli interrogatori degli otto indagati sottoposti a fermo dalla Polizia nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Antonio Stano , il 66enne Pensionato di Manduria ...

Pensionato ucciso. Uno dei ragazzi fermati : 'Mi hanno detto : andiamo a sfottere il pazzo' : Nuovi dettagli inquietanti emergono sulla morte di , il 66enne di Manduria picchiato, rapinato e bullizzato da gruppi di giovani. Uno degli otto ragazzi sottoposti a fermo ieri dalla Polizia nell'...

Manduria - Pensionato ucciso. Uno dei ragazzi fermati : «Mi hanno detto : andiamo a sfottere il pazzo» : Nuovi dettagli inquietanti emergono sulla morte di Antonio Stano, il 66enne di Manduria picchiato, rapinato e bullizzato da gruppi di giovani. Uno degli otto ragazzi sottoposti a fermo ieri dalla...

Otto fermi per il Pensionato ucciso. Procura : certi loro impunità : Roma, 30 apr., askanews, - Sono Otto i giovani fermati a Manduria, in provincia di Taranto, di cui sei minorenni, accusati di tortura, danneggiamento, violazione di domicilio e sequestro di persona ...