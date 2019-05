Penna | a noi interessa ripristino decoro | minacce a Coia episodio da condannare

romadailynews

(Di venerdì 3 maggio 2019) Roma – “L’aggressivita’, l’arroganza e i termini spregiativi all’indirizzo del presidente della commissione Commercio, Andreasono purtroppo un segnale del piu’ basso livello a cui nessun confronto dovrebbe mai arrivare. La commissione questa mattina si e’ recata in piazza Cola di Rienzo insieme con la Polizia locale per effettuare un controllo sulla regolarita’ delle bancarelle. L’ambulante, per altro gia’ noto a causa di precedenti gesti eclatanti, ha pesantemente rivolto accuse eal consigliere, noncurante della presenza anche di agenti della Polizia locale”. Lo scrive su Facebook la presidente della commissione Turismo di Roma Capitale, Carola(M5S).“Undeprecabile, dacon fermezza, che porta alla luce un atteggiamento di sfida verso l’amministrazione- ...

