Pediatria | bere in salute sin da piccoli | i consigli del Bambino Gesù

(Di venerdì 3 maggio 2019) Dal latte alle bevande vegetali, dall’acqua alle spremute di frutta.è un bisogno fondamentale fin dai primi istanti di vita. Una giusta quantità di acqua, maggiore componente del latte materno, mantiene l’idratazione, permette di eliminare le scorie del metabolismo, migliora la capacità di attenzione dei bambini. A fornire una guida alle diverse bevande disponibili e iper assumere liquidi in modo corretto nelle varie fasi della crescita sono i pediatri dell’ospedalesul nuovo numero del magazine digitale di ‘A scuola di’.La quantità di liquidi di cui si ha bisogno – spiegano gli esperti – varia in relazione all’età, alle condizioni di, all’attività fisica e al regime alimentare. Si comincia acon il latte materno, alimento che fornisce i nutrienti necessari per una buona crescita e un normale sviluppo. ...

