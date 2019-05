Para-Archery European Cup – Cinque podi azzurri ad Olbia

Para-Archery European Cup – Tre azzurri in finale per l’oro ad Olbia : Mijno, Simonelli e Pellizzari in finale per l’oro alla Para-Archery European Cup Dopo le sei finali a squadre conquistate ieri, oggi gli azzurri si sono messi in luce nelle gare individuali della European Cup di Olbia. Mijno, Simonelli e Pellizzari volano in finale per l’oro. Tutte le sfide saranno trasmesse in diretta streaming. FOTO FITARCO Salgono a nove le finali dell’Italia alla Para-Archery European Cup di Olbia. Le sei raggiunte ...

Para-Archery European Cup : splendida Italia ad Olbia - gli azzurri staccano il pass per quattro finali per l’oro : Giornata da incorniciare per la Nazionale Para-Archery alla European Cup di Olbia, gli azzurri si giocheranno quattro finali per l’oro tra squadre e mixed team e due per il bronzo L’Italia padrona di casa non tradisce le attese ad Olbia. Sulla linea di tiro della Para-Archery European Cup le squadre azzurre conquistano sei finali. I terzetti dell’olimpico e del compound maschile si giocheranno l’oro mentre le ragazze del compound sono già ...

III Para-Archery European Cup : Record del Mondo per Drahoninsky : Tra gli uomini è David Drahoninsky, tra i più attesi sulla linea di tiro di Olbia, a prendersi il primo posto nella divisione W1 maschile con 680 punti, che vale il suo nuovo primato mondiale, davanti ...

Para-Archery European Cup – Scelti gli azzurri per la tappa di Olbia : Para-Archery European Cup: gli azzurri per la Para-Archery European Cup di Olbia Dopo l’ottimo esordio internazionale a Dubai condito da 7 medaglie e un record mondiale, la Nazionale paralimpica è pronta per la seconda uscita stagionale. L’appuntamento è ad Olbia, al Geovillage, dove dal 29 aprile al 4 maggio si disputerà la terza edizione della Para-Archery European Cup, ultimo test utile che precede i Campionati Mondiali di ...

Fazza Para-Archery World Ranking Tournament - l’Italia conquista il terzo posto nel medagliere : Negli Emirati Arabi Uniti la Nazionale Paralimpica ha scaldato i motori in vista dei Mondiali di inizio giugno a Den Bosch Un oro, quattro argenti e due bronzi, terzo posto nel medagliere dietro Gran Bretagna e Giappone, ma col maggior numero di medaglie. E’ questo l’ottimo bottino dell’Italia al Fazza Para-Archery World Ranking Tournament concluso oggi a Dubai. Negli Emirati Arabi Uniti la Nazionale Paralimpica ha ...

Para-Archery World Ranking Tournament – A Dubai 8 finali per la Nazionale italiana : Italia super al Para-Archery World Ranking Tournament in corso a Dubai L’Italia fa la voce grossa al 5° Fazza Para-Archery World Ranking Tournament di Dubai che si concluderà domani con tutte le sfide per il podio. L’Italia ottiene 6 finali individuali, 3 per l’oro grazie a Annalisa Rosada nel ricurvo, Salvatore Demetrico nel W1 e Maria Andrea Virgilio nel compound. Le sfide per il bronzo se le giocheranno invece ...

Para-Archery World Ranking Tournament - Record Mondiale per l'azzurro Simonelli a Dubai : Record Mondiale di Alberto Simonelli al Para-Archery World Ranking Tournament di Dubai Comincia con un Record Mondiale l'avventura dell'Italia al 5° Fazza Para-Archery World Ranking Tournament di ...