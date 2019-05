Pamela Prati | il giallo del matrimonio | la smentita di Verissimo e lei risponde così

attualitavip.myblog

(Di venerdì 3 maggio 2019) A breve dovrebbero celebrarsi le nozze frae Marco (detto Mark) Caltagirone, ma ilcontinua a infittirsi. Durante la trasmissione “Live – Non è la D’Urso”, l’impegnatissima conduttrice Mediaset ha sentito al telefono il futuro sposo, che per giustificare la sua assenza ha parlato degli accordi con “”, programma condotto da Silvia Toffanin che ha l’esclusiva delLa voce telefonica che in trasmissione ha confermato (dopo un po’ di insistenza di Barbara) di essere Marco Caltagirone ha infatti fatto sapere di non poter comparire in pubblico per via dell’esclusiva firmata con. L’account social del programma ha provveduto prontamente a smentire l’imprenditore, con un post in cui si legge: “Come già detto, durante l’intervista con @, non esiste nessun vincolo che impedisca al signor Marco Caltagirone di mostrarsi ovunque ...

trash_italiano : Game of Thrones capolavoro, mA VOGLIAMO METTERE LA STORIA DI PAMELA PRATI E MARK CALTAGIRONE? - trash_italiano : Pamela Prati su Facebook. - StefanoGuerrera : Vivo in funzione dell’8 maggio 2019. Data in cui Pamela Prati si sposerà col nulla. -